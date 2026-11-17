JawaPos.com - Seorang ibu berinisial F, 29, di Jatinegara, Jakarta Timur, terpaksa menyerahkan anak laki-lakinya yang baru berusia empat hari kepada pasangan suami istri berinisial T, 30, dan S, 32.

Keputusan berat yang akhirnya ia sesali itu diambil F lantaran tidak memiliki uang untuk melunasi biaya persalinan di sebuah rumah sakit di kawasan Duren Sawit.

Peristiwa ini bermula pada 3 November 2026, ketika F melihat informasi di media sosial mengenai pasangan yang berniat mengadopsi anak.

Setelah berdiskusi dengan suaminya, AF, 30, mereka sepakat untuk melepas sang buah hati untuk menutup biaya persalinan.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Hendri Umar menjelaskan, proses penyerahan bayi tersebut terjadi di Apartemen Basura, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada 11 November 2026.

"Akhirnya pada 9 November sang ibu ini bertemu dengan pengadopsi dan pada 11 November menyerahkan bayi serta menerima uang Rp 6,5 juta," ujar Hendri Umar dikutip Selasa (17/11) malam.

Dilanda Penyesalan dan Lapor Polisi Dua hari berselang, F dilanda rasa galau mendalam. Ia lantas menghubungi T dan S untuk meminta agar bayinya dikembalikan.

Namun, karena kesepakatan adopsi telah terjalin, pihak pasutri tersebut enggan menyerahkan kembali sang bayi.

Merasa jalan keluar buntu, F akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk mengakui perbuatannya sekaligus meminta bantuan pencarian.

"Akhirnya kami dari Satuan PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Alhamdulillah semalam pada Minggu 15 November 2026 kami berhasil temukan sang bayi," tutur Hendri.

Kondisi Bayi dan Penanganan Kasus Setelah ditemukan di kawasan Bogor, Jawa Barat, pihak kepolisian langsung mempertemukan kembali bayi tersebut dengan orang tuanya.

Berdasarkan pemeriksaan medis, bayi malang itu dipastikan berada dalam kondisi sehat dengan nutrisi yang terpenuhi dengan baik.

Hendri menyebutkan bahwa sejauh ini anak tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas, melainkan diasuh oleh pasangan suami istri pengadopsi.

Sementara itu, sang ayah, AF, menyampaikan penyesalan mendalam atas tindakan yang sempat mereka ambil.

Ia juga mengapresiasi kesigapan jajaran kepolisian yang berhasil menemukan anaknya hanya dalam hitungan hari.