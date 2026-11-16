Gerai Sushi di Bogor Beberkan Kronologi Viralnya Kasus 4 Pelanggan yang Diduga Keracunan

JawaPos.com - Sushi Yay! akhirnya membeberkan kronologi dugaan keracunan makanan yang dialami empat pelanggannya setelah menyantap menu di outlet Bogor Sudirman pada Juli 2026. Manajemen restoran mengeklaim tak menemukan bukti keracunan.

"Hingga saat ini, belum terbukti bahwa kejadian yang dialami pelanggan tersebut merupakan akibat dari mengonsumsi produk kami," tulis manajemen Sushi Yay!, Senin (16/11).

Dalam pernyataan lanjutan yang disampaikan melalui media sosial, manajemen Sushi Yay! mengungkapkan peristiwa bermula pada Kamis (16/7). Saat itu, seorang pelanggan memesan paket all you can eat (AYCE) Ultimate untuk dua orang sekitar pukul 14.00 WIB. Pada hari yang sama, Sushi Yay! Bogor Sudirman melayani 209 pelanggan. Manajemen menyebut tidak menerima keluhan dari pelanggan lain pada tanggal tersebut.

Adapun menu yang dipesan dalam paket AYCE Ultimate tersebut cukup beragam. Di antaranya Salmon Belly Sashimi sebanyak 40 porsi, Salmon Sashimi 20 porsi, Philadelphia Salmon Roll tiga porsi, Giant Salmon Roll dua porsi, serta sejumlah menu sushi dan hidangan lainnya.

Selain makan di tempat, pelanggan juga memesan dua porsi menu takeaway Sushi Platter, terdiri atas satu porsi Tsubasa Platter dan satu porsi Murame Platter.

Sehari setelahnya, Jumat (17/7) pelanggan mendatangi rumah sakit karena mengalami kondisi yang diduga berkaitan dengan keracunan makanan setelah mengonsumsi produk Sushi Yay! Sekitar pukul 20.00 WIB, pelanggan juga mendatangi outlet Sushi Yay! Bogor Sudirman untuk menyampaikan keluhan. Pihak outlet kemudian menindaklanjutinya melalui komunikasi WhatsApp.

Manajemen mengaku sempat berinisiatif menjenguk pelanggan berinisial SA pada keesokan harinya. Namun, upaya tersebut tidak terlaksana karena tidak mendapatkan izin dari yang bersangkutan.

Sushi Yay! menyatakan terus menjalin komunikasi untuk mengumpulkan dokumen pendukung, mulai dari hasil laboratorium, resume medis, hingga tagihan rumah sakit. Kelengkapan dokumen tersebut baru diterima pada 29 Agustus 2026.

Dari tiga hasil pemeriksaan laboratorium yang diserahkan pelanggan, manajemen menyebut hasil pemeriksaan berinisial BH menunjukkan nilai rujukan normal. Sementara itu, hasil pemeriksaan pelanggan berinisial SA menunjukkan eritrosit dan leukosit di atas nilai rujukan, dengan diagnosis gastritis dan ulkus peptikum ringan.

SA disebut merupakan salah satu pelanggan yang mengonsumsi produk takeaway. Namun, manajemen menyatakan tidak dapat memastikan waktu konsumsi makanan tersebut.

Adapun hasil pemeriksaan pelanggan berinisial RD juga menunjukkan nilai rujukan normal. Sampel pemeriksaan RD diterima pada 21 Juli 2026, atau lima hari setelah yang bersangkutan makan di restoran.

Manajemen Sushi Yay! juga menyoroti jenis pemeriksaan yang dilakukan ketiga pelanggan. Menurut mereka, pemeriksaan hematologi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan dugaan keracunan makanan.

Pada 29 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, pihak outlet kembali menggelar pertemuan dengan pelanggan. Dalam pertemuan itu, pelanggan disebut mengajukan tuntutan penggantian biaya pengobatan sekaligus ganti rugi materiil dan immateriil.

Karena nilai tuntutan ganti rugi immateriil dinilai cukup besar, manajemen meneruskan persoalan tersebut kepada tim legal internal untuk mendapatkan persetujuan.

Kelengkapan berkas tuntutan konsumen kemudian diterima pada 17 September 2026. Sebagai tindak lanjut, pihak Sushi Yay! mengundang pelanggan untuk bertemu di kantor pusat pada Kamis (24/9)dan Selasa (6/10).

Namun, menurut keterangan manajemen, pelanggan yang diundang tidak menghadiri kedua pertemuan tersebut.

Meski begitu, Sushi Yay! menyatakan bersedia memberikan penggantian biaya pengobatan, pemeriksaan kesehatan, serta pengembalian dana atas produk yang telah dikonsumsi.

"Sushi Yay! tetap berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian melalui komunikasi yang baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Keselamatan dar kenyamanan pelanggan tetap menjadi prioritas utama kami," pungkasnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah seorang konsumen mengunggah pengalaman dugaan keracunan makanan di Sushi Yay melalui akun TikTok @anotherday314 pada 15 November 2026.

Empat orang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan dari outlet Sudirman. Dua di antaranya harus menjalani perawatan di IGD, sedangkan satu orang lainnya menjalani rawat inap.