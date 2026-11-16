Monas dan Bundaran HI Siap Berubah Ungu Sambut Konser BTS di GBK Desember 2026

Melalui kolaborasi bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar), sejumlah ikon ibu kota seperti Monumen Nasional (Monas), Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga kawasan GBK akan dihiasi pencahayaan bernuansa ungu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, konsep penyambutan bagi para penggemar BTS atau ARMY tersebut kini tengah memasuki tahap finalisasi desain.

Selain tata cahaya di landmark kota, atmosfer konser juga dirancang terasa sejak penggemar tiba di bandara melalui penerbangan Garuda Indonesia bertema khusus lengkap dengan dekorasi dan pemutaran musik BTS.

"Ketika di balai kota, Ibu Menteri menyampaikan dan sekaligus Ibu Menteri minta untuk karena yang bisa melakukan itu kan Jakarta, tentang Monas, Bundaran HI, dan beberapa tempat menjadi purple, sekarang sedang lagi kita desain, kita finalkan," ujar Pramono di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Untuk menunjang kelancaran mobilitas penonton selama tiga hari perhelatan, Pemprov DKI memastikan layanan transportasi publik akan menyesuaikan jam operasional hingga konser usai.

Dukungan dari aspek keamanan, kelancaran perizinan, serta promosi destinasi wisata turut disiapkan secara terpadu.

Terkait penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) yang bertepatan dengan rangkaian jadwal konser akhir pekan tersebut, Pramono menyebut pihaknya masih melakukan kajian.

"Untuk CFD, belum saya putuskan. Tetapi yang sudah saya putuskan adalah transportasi selama konser itu berlangsung sampai dengan berakhirnya konser tersebut," tuturnya.

Potensi Perputaran Ekonomi Tembus Rp600 Miliar

Perhelatan konser berskala global ini diproyeksikan menyedot sekitar 180 ribu penonton, termasuk puluhan ribu wisatawan mancanegara.

Pramono bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebelumnya memprakirakan momentum ini mampu memicu perputaran ekonomi lebih dari Rp600 miliar di berbagai sektor usaha ibu kota.

"Tetapi yang jelas bahwa berlangsungnya BTS 3 hari di Jakarta tentunya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa secara ekonomi memberikan dampak bagi Jakarta," kata Pramono.

Pramono juga menyoroti jadwal konser yang berlangsung tepat menjelang hari ulang tahun salah satu personel BTS, Kim Taehyung atau V.

Menurutnya, keputusan V untuk tampil di Jakarta mendekati hari kelahirannya menunjukkan kedekatan tersendiri dengan ibu kota.

"Nggak mungkin dia mengorbankan ulang tahunnya kalau nggak cinta sama Jakarta," ucapnya.

Pemilihan warna ungu dalam program Purple Jakarta merujuk pada ungkapan ikonik Borahae atau I Purple You yang diperkenalkan oleh V pada 2016.