Sakit Hati Di-PHK, Mantan Pegawai Curi Motor Sport Eks Bos dari Malang ke Jakarta

JawaPos.com - Pelarian pria berinisial MAW, 29, usai membawa kabur sepeda motor sport Kawasaki ZX 250 RR dari Kota Malang berakhir di wilayah Jakarta Barat.

Terduga pelaku yang merupakan mantan karyawan tersebut diringkus jajaran kepolisian setelah korban melacak keberadaan motornya dan melapor melalui layanan darurat Polisi 110, Senin (16/11).

Pengungkapan kasus lintas provinsi ini dilakukan oleh tim gabungan dari Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora bersama Tim Resmob Polres Metro Jakarta Barat.

Petugas bergerak cepat menindaklanjuti laporan pemilik kendaraan, Alan Maulana, yang mendapati motornya raib dari kawasan Dealer Imperium Motorsport, Kota Malang, Jawa Timur.

Berbekal upaya pencarian mandiri, Alan berhasil menelusuri jejak kendaraannya hingga mengarah ke Ibu Kota.

Saat mengendus keberadaan terduga pelaku di Jakarta, ia langsung menghubungi layanan darurat kepolisian agar segera dilakukan penindakan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Tiger Polsek Tambora dan Polres Metro Jakarta Barat yang dengan cepat merespons laporan saya. Berkat bantuan petugas, motor saya bisa kembali dan terduga pelaku juga berhasil diamankan," ujar Alan Maulana di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (16/11).

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Dyaz Januraga membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut personel gabungan langsung berkoordinasi dengan pelapor begitu aduan masuk ke layanan 110.

Dari hasil penyelidikan di lapangan, polisi akhirnya menyergap MAW di kawasan Jalan Muwardi, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Bersamaan dengan penangkapan terduga pelaku, petugas turut menyita satu unit sepeda motor sport Kawasaki ZX 250 RR milik korban sebagai barang bukti.

Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, terungkap bahwa MAW bukanlah orang asing bagi korban. Terduga pelaku diketahui merupakan mantan karyawan di salah satu dealer sepeda motor besar di Kota Malang yang sebelumnya bekerja di bawah pimpinan korban.

"Diduga, rasa sakit hati setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu motif yang melatarbelakangi aksi pencurian kendaraan milik mantan atasannya tersebut," jelas Kompol Dyaz.

Pendalaman data kepolisian juga memastikan bahwa hilangnya kendaraan tersebut sebelumnya telah resmi dilaporkan korban ke Polresta Malang Kota. Oleh karena itu, penyidik Polres Metro Jakarta Barat segera menjalin komunikasi dengan kepolisian di Malang untuk proses hukum selanjutnya.

"Setelah kami amankan, diketahui bahwa kendaraan yang menjadi objek pencurian ini sudah dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Oleh karena itu, kami langsung berkoordinasi dengan jajaran Polresta Malang Kota agar penanganan perkara dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Dyaz.