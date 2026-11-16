Penantian 14 Tahun Berakhir, Pasar Senen Blok VI Dirombak Jadi Hub TOD Baru

JawaPos.com - Setelah terkatung-katung selama 14 tahun, proyek revitalisasi Pasar Senen Blok VI di Jakarta Pusat akhirnya resmi dimulai.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memimpin langsung seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Senin (16/11) untuk menandai kebangkitan pusat niaga legendaris tersebut.

Pembangunan kembali pasar ini ditargetkan tuntas dalam waktu 18 bulan, tepatnya pada Mei 2028.

Langkah ini diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan kepastian ruang usaha yang jauh lebih manusiawi bagi ribuan pedagang yang selama bertahun-tahun bertahan di tempat penampungan sementara.

"Ini sudah 14 tahun tidak terselesaikan. Para pedagang tentu merasakan bahwa begitu lama tidak selesai, sehingga ruang untuk berkarya dan mencari nafkah juga tidak mudah," ujar Gubernur Pramono di lokasi acara.

Perjalanan menuju revitalisasi Pasar Senen Blok VI memang penuh liku. Rencana pembangunan ulang sejatinya sudah dirumuskan sejak 2012, dua tahun setelah insiden kebakaran hebat melanda kawasan tersebut pada 2010.

Upaya pembangunan sempat menemui titik terang lewat groundbreaking pada 2021, tetapi kembali terhenti akibat hantaman pandemi COVID-19 serta persoalan hukum.

Roda proyek baru bisa berputar kembali setelah seluruh kendala tuntas dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) resmi diterbitkan pada 10 November 2026.

Bagi Pramono, proyek ini bukan sekadar mendirikan bangunan fisik baru, melainkan merawat denyut nadi sejarah ibu kota. Kawasan Senen sendiri memiliki rekam jejak panjang sejak pertama kali dirintis oleh Yustinus Vinck pada tahun 1733.

"Pasar Senen adalah salah satu pasar tertua di Jakarta yang turut menjadi denyut perdagangan sekaligus penggerak ekonomi kota. Kini kita melanjutkan sejarah tersebut melalui pengembangan kawasan yang lebih modern dan terintegrasi," tegasnya.

Revitalisasi akan menyulap Pasar Senen Blok VI menjadi kawasan pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Kawasan ini memang dikelilingi simpul transportasi publik vital, mulai dari Stasiun Pasar Senen, Terminal Bus Senen, hingga halte Transjakarta.

Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperkuat konektivitas kawasan ini dengan layanan Transjabodetabek serta pengembangan jaringan MRT.

Tak hanya pusat belanja, mitra kerja sama juga merencanakan pembangunan dua menara hunian di area tersebut untuk mendongkrak perputaran ekonomi dan mobilitas warga.

"Saya meyakini Pasar Senen Blok VI ini akan menjadi wajah Jakarta di masa depan. Menjadi tempat yang sangat strategis. Kalau semua moda transportasi terintegrasi di sini, kawasan Senen akan menjadi hub baru yang menghubungkan hampir semua moda transportasi di Jakarta," ungkap Pramono.

Untuk merealisasikan visi besar ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya, Pemprov DKI menggandeng sektor swasta. Perumda Pasar Jaya berkolaborasi langsung dengan PT Best Green sebagai mitra pengembang.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, merinci bahwa gedung baru Pasar Senen Blok VI akan berdiri di atas lahan seluas 24.605 meter persegi. Bangunan setinggi empat lantai ini dirancang mampu menampung lebih dari 1.700 tempat usaha.

Kenyamanan pengunjung dan pedagang menjadi prioritas utama lewat kehadiran beragam fasilitas modern. Area ini akan dilengkapi kantong parkir mobil dan motor, masjid, ruang serbaguna, ruang laktasi, hingga aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Aspek keberlanjutan dan keamanan juga diterapkan secara ketat. Gedung pasar akan dibekali panel surya, jaringan air PAM, tempat penampungan sampah sementara, sistem proteksi kebakaran, serta pengawasan kamera CCTV.

Agus memastikan pihaknya akan mengawal ketat proyek ini agar memenuhi standar kualitas, keselamatan kerja, dan rampung tepat waktu pada Mei 2028.