Kompolnas Desak Polda Metro Sikat Habis Jejaring di Kampung Narkoba: Jangan Sekedar Aktor Lapangan!

JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung langkah Polda Metro Jaya yang menggerebek sarang narkoba di wilayah Kampung Ambon, Kampung Boncos, dan Kampung Muara Bahari, Jakarta.

Namun, Kompolnas menegaskan bahwa penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan saja, melainkan harus membongkar jejaring hingga ke akar-akarnya.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menuturkan, pemberantasan narkoba yang berbasis wilayah atau komunitas harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Jika operasi dihentikan, aparat penegak hukum hanya akan menangkap pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor utama di balik peredaran tersebut.

"Kalau berhenti ya pasti enggak dapet apa-apa kecuali ya pelaku lapangan, gitu. Nah, oleh karenanya memang apapun yang didapat ya itu harus terus-menerus," ujar Anam kepada JawaPos.com, Senin (16/11).

Ia menjelaskan, dalam kasus narkotika, terdapat dua anatomi utama yang harus dipetakan dan ditindak secara adil. Anatomi pertama menyangkut para aktor, mulai dari pengedar hingga bandar besar. Sementara anatomi kedua berkaitan dengan pasar atau orang dalam pasar, yakni antara pembeli dan pengedar.

Menurutnya, penanganan terhadap kedua kelompok ini harus dibedakan secara tegas. Pengguna atau pembeli harus direhabilitasi, sedangkan pengedar dan gembong narkoba wajib dipidana.

Tiga Skema Pemberantasan dan Pemulihan Wilayah

Agar peredaran narkoba tidak terus berulang dan tumbuh kembali di lokasi yang sama, Kompolnas menyodorkan tiga skema penanganan yang harus berjalan secara simultan.

Pertama ialah menindak tegas siapa pun yang berada di lokasi, baik pengedar maupun pengguna.

Kedua, ialah membongkar anatomi permasalahan secara tuntas, termasuk memburu jejaring dan otak di balik peredaran narkoba.

"Anatomi permasalahan, termasuk juga siapa jejaringnya tetap harus dibongkar," terangnya.

Dan ketiga, melakukan pemulihan wilayah secara menyeluruh bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Kompolnas turut mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menggandeng Pemprov DKI Jakarta dalam proses pemulihan ini.

Mengingat akar permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan tanggung jawab pihak pemda, sinergi tersebut dinilai sangat krusial.