Warga Adukan Parkir Liar di Budi Kemuliaan Jakarta Pusat, Polisi Turun Tangan

JawaPos.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat langsung bergerak cepat merespons laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas parkir liar di Jalan Budi Kemuliaan, tepat di dekat Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Pengaduan ini ditindaklanjuti tanpa memicu kemacetan berarti di jalur protokol tersebut.

Laporan awal tersebut disampaikan oleh seorang warga bernama Indra melalui layanan Call Center 110 Polres Metro Jakarta Pusat pada pukul 11.47 WIB.

Pelapor menginformasikan adanya gangguan aktivitas parkir liar yang dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Menanggapi aduan masyarakat itu, personel kepolisian langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan pengecekan menyeluruh sekaligus mengatur arus lalu lintas agar tetap terkendali.

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, petugas mendapati bahwa situasi lalu lintas terpantau lancar dan kondusif.

Tidak ditemukan adanya aktivitas parkir liar seperti yang dilaporkan pada saat petugas tiba di lokasi.

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, personel piket Patroli Kota (Patko) terus menyisir area sekitar.

Langkah preventif ini dilakukan untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, setiap laporan yang masuk melalui layanan 110 merupakan prioritas yang langsung diteruskan kepada personel di lapangan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan gangguan keamanan, ketertiban, maupun permasalahan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Kombes Pol. Reynold.

Ia juga memastikan bahwa pihak kepolisian berkomitmen memberikan respons cepat terhadap seluruh aduan publik demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

"Setiap laporan akan kami respons dan tindak lanjuti sesuai kondisi di lapangan. Kehadiran Polri diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat berjalan lancar," tambahnya.