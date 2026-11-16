Gerebek Kampung Narkoba, Pakar Ingatkan Tantangan Terbesar Ada di Internal Polri
Polda Metro Jaya gerebek Kampung Ambon Cengkareng, amankan 5 pria positif narkoba dan sita sabu, bong, serta timbangan. (Istimewa)
Reza menuturkan, langkah penggerebekan tersebut memang bagus untuk menghadirkan bukti bahwa dalam seratus hari sejak menjabat, kapolri baru sudah memiliki gebrakan nyata.
Terlebih, Suyudi Ario Seto memiliki rekam jejak pernah memimpin di Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.
Meski begitu, Reza mengingatkan bahwa peredaran gelap narkoba bersifat sindikat dan merupakan kejahatan terorganisasi. Aksi penggerebekan sarang narkoba dinilai tidak akan efektif untuk memutus jaringan kejahatan terorganisasi tersebut.
"Tentu tidak! Alhasil, kita punya alasan untuk khawatir bahwa operasi penggerebekan terhadap sarang narkoba lebih sebagai kerja pemikat atensi media," ujar Reza kepada JawaPos.com, Senin (16/11).
Menurutnya, pemberantasan masalah narkoba sebagai kejahatan terorganisasi jelas harus dilakukan secara terorganisasi pula.
Di Indonesia, kerja penindakan narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri, tetapi juga melibatkan BNN dan Bea Cukai yang bergerak di area penindakan yang sama.
Reza menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi harus dirancang dengan baik.
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Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan terberat justru datang dari dalam tubuh institusi kepolisian itu sendiri.
Faktanya, di kalangan personel Polri sendiri terdapat pemakai bahkan pebisnis barang haram tersebut.
"Alhasil, ketika disebut 'sarang narkoba', seberapa jauh kantor polisi juga merupakan sarang narkoba yang harus digerebek tanpa pandang bulu," tegas Reza.
Mengukur Keberhasilan Lewat Harga dan Kemurnian
Selama ini, indikator keberhasilan pemberantasan narkoba kerap diukur secara tradisional, meliputi jumlah penangkapan, jumlah barang bukti, hingga jumlah ladang yang ditemukan.
Apabila kapolri menggunakan indikator tradisional seperti jumlah penangkapan, Reza menyebut publik bisa membayangkan berapa banyak personel Polri yang harus diamankan.
Penggunaan indikator tradisional tersebut dinilai sah-sah saja. Akan tetapi, terdapat indikator lain yang jauh lebih representatif untuk mengukur narkoba sebagai kejahatan terorganisasi.
"Yakni, harga dan kemurnian. Kalau harga narkoba mengalami kenaikan dan kemurnian turun, maka itu penanda rantai pasok berhasil diputus. Juga, menurunnya angka kejahatan lainnya," jelas Reza.
Ia pun menyangsikan indikator-indikator tersebut dapat dicapai melalui operasi penggerebekan sarang narkoba di lapangan, meski Polri tetap perlu diberikan waktu untuk membuktikan kinerjanya.
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