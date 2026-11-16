Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 16 November 2026 | 23.53 WIB

Gerebek Kampung Narkoba, Pakar Ingatkan Tantangan Terbesar Ada di Internal Polri

Polda Metro Jaya gerebek Kampung Ambon Cengkareng, amankan 5 pria positif narkoba dan sita sabu, bong, serta timbangan. (Istimewa) - Image

Polda Metro Jaya gerebek Kampung Ambon Cengkareng, amankan 5 pria positif narkoba dan sita sabu, bong, serta timbangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Kriminolog sekaligus psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai aksi penggerebekan sarang narkoba oleh Polri di Kampung Ambon, Kampung Boncos, dan Kampung Muara Bahari, Jakarta, belum cukup ampuh untuk memberantas sindikat narkoba sebagai kejahatan terorganisasi, di bawah kepemimpinan Kapolri baru Suyudi Ario Seto.

Reza menuturkan, langkah penggerebekan tersebut memang bagus untuk menghadirkan bukti bahwa dalam seratus hari sejak menjabat, kapolri baru sudah memiliki gebrakan nyata.

Terlebih, Suyudi Ario Seto memiliki rekam jejak pernah memimpin di Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Meski begitu, Reza mengingatkan bahwa peredaran gelap narkoba bersifat sindikat dan merupakan kejahatan terorganisasi. Aksi penggerebekan sarang narkoba dinilai tidak akan efektif untuk memutus jaringan kejahatan terorganisasi tersebut.

"Tentu tidak! Alhasil, kita punya alasan untuk khawatir bahwa operasi penggerebekan terhadap sarang narkoba lebih sebagai kerja pemikat atensi media," ujar Reza kepada JawaPos.com, Senin (16/11).

Menurutnya, pemberantasan masalah narkoba sebagai kejahatan terorganisasi jelas harus dilakukan secara terorganisasi pula.

Di Indonesia, kerja penindakan narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri, tetapi juga melibatkan BNN dan Bea Cukai yang bergerak di area penindakan yang sama.

Reza menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi harus dirancang dengan baik. 

Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan terberat justru datang dari dalam tubuh institusi kepolisian itu sendiri.

Faktanya, di kalangan personel Polri sendiri terdapat pemakai bahkan pebisnis barang haram tersebut.

"Alhasil, ketika disebut 'sarang narkoba', seberapa jauh kantor polisi juga merupakan sarang narkoba yang harus digerebek tanpa pandang bulu," tegas Reza.

Mengukur Keberhasilan Lewat Harga dan Kemurnian

Selama ini, indikator keberhasilan pemberantasan narkoba kerap diukur secara tradisional, meliputi jumlah penangkapan, jumlah barang bukti, hingga jumlah ladang yang ditemukan.

Apabila kapolri menggunakan indikator tradisional seperti jumlah penangkapan, Reza menyebut publik bisa membayangkan berapa banyak personel Polri yang harus diamankan.

Penggunaan indikator tradisional tersebut dinilai sah-sah saja. Akan tetapi, terdapat indikator lain yang jauh lebih representatif untuk mengukur narkoba sebagai kejahatan terorganisasi.

"Yakni, harga dan kemurnian. Kalau harga narkoba mengalami kenaikan dan kemurnian turun, maka itu penanda rantai pasok berhasil diputus. Juga, menurunnya angka kejahatan lainnya," jelas Reza.

Ia pun menyangsikan indikator-indikator tersebut dapat dicapai melalui operasi penggerebekan sarang narkoba di lapangan, meski Polri tetap perlu diberikan waktu untuk membuktikan kinerjanya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google

Tags

kampung narkobanarkobaInternal Polrikampung ambon

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Ribuan Polisi Gerebek Kampung Bahari, 26 Orang Ditangkap Terkait Narkoba - Image
Jabodetabek

Ribuan Polisi Gerebek Kampung Bahari, 26 Orang Ditangkap Terkait Narkoba

Minggu, 1 November 2026 | 21.35 WIB

15 Orang yang Diamankan dalam Penggerebekan di Jalan Kunti Surabaya Positif Narkoba - Image
Surabaya Raya

15 Orang yang Diamankan dalam Penggerebekan di Jalan Kunti Surabaya Positif Narkoba

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.48 WIB

Tampang Bripka Dedy, ‘Sniper’ di Kampung Narkoba Gang Langgar Kota Samarinda Saat Diangkut ke Bareskrim Polri - Image
Kasuistika

Tampang Bripka Dedy, ‘Sniper’ di Kampung Narkoba Gang Langgar Kota Samarinda Saat Diangkut ke Bareskrim Polri

Sabtu, 6 Juni 2026 | 01.07 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore