Kios Fotokopi Dekat Tugu Tani Jakpus Terbakar, 17 Mobil Damkar Diterjunkan

JawaPos.com - Sebuah bangunan ruko yang berfungsi sebagai tempat usaha fotokopi di kawasan Bundaran Tugu Tani, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, kebakaran Senin (16/11) siang.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Z Triyanto menuturkan, pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar.

"Laporan masuk dari warga pukul 13.32 WIB. Objek yang terbakar adalah bangunan rendah berupa ruko di kawasan Tugu Tani," ujar Triyanto, Senin (16/11).

Menindaklanjuti laporan tersebut, respons cepat dilakukan oleh tim di lapangan. Pasukan pemadam tercatat tiba di lokasi hanya dalam waktu delapan menit sejak laporan diterima.

Hingga pukul 14.36 WIB, Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat tercatat mengerahkan total 17 armada kendaraan operasional serta 85 personel gabungan untuk menjinakkan api.

"Petugas tiba pukul 13.40 WIB dan mulai operasi pemadaman pukul 13.41 WIB. Api berhasil dilokalisir pukul 13.48 WIB," kata Triyanto.

Kini api berhasil dikuasai dengan cepat. Saat ini, situasi kebakaran telah berada di status kuning dan memasuki tahap pendinginan sejak pukul 13.52 WIB.

Meskipun proses pemadaman berjalan lancar, pihak Gulkarmat Jakarta Pusat menyatakan bahwa penyebab pasti munculnya api masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Kendati demikian, dipastikan bahwa insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah petugas berwajib tampak masih siaga di atas atap seng ruko. Mereka berjibaku menyemprotkan air guna memastikan sisa-sisa kepulan asap putih tebal benar-benar padam sepenuhnya.