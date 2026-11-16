5 Warga Diamankan Usai Tawuran Pecah di Petamburan Tanah Abang

JawaPos.com - Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Tanah Abang mengamankan lima orang warga terkait tawuran yang pecah di Jalan Petamburan II, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bentrokan antarkelompok tersebut terjadi pada Minggu malam, 15 November 2026.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Ahmadi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini, kelima warga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian.

"Polisi tengah mengamankan 5 warga dan saat ini masih dalam pemeriksaan," ujar Kompol Ahmadi, Senin (16/11).

Selain mengamankan sejumlah warga, polisi juga masih mendalami berbagai kerugian material yang dialami masyarakat akibat insiden tersebut.

Sejumlah fasilitas dan barang milik warga juga dibakar amukan massa. Mereka yang terbakar mulai dari sepeda motor, warung, perabotan rumah tangga, dua buah gerobak, terpal, hingga kaca mobil yang pecah.

Di lokasi kejadian, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi bentrokan, di antaranya satu buah celurit dan satu buah tongkat golf.

Salah seorang warga bernama Ika, 35, menceritakan detik-detik mencekam saat tawuran terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, insiden tersebut bahkan menyebabkan dua unit sepeda motor terbakar.

"Motor saya paling parah terbakarnya, kalau yang satu tidak terlalu parah seperti motor saya hingga hangus tinggal kerangka. Saya juga sudah memberikan laporan ke pihak kepolisian," ungkap Ika.

Ika menyebutkan bahwa peristiwa tawuran di kawasan tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi. Ketegangan bermula ketika suara petasan mulai bergemuruh di malam kejadian, membuat warga sekitar merasa cemas dan ketakutan.

"Tawuran di sini sebenarnya sudah beberapa kali kejadian. Orang-orang di sini sebenarnya tidak ada yang menyerang duluan dalam peristiwa tawuran tersebut," tuturnya.

Dampak dari bentrokan itu juga merusak sumber penghidupan warga. Warung kelontong milik Ika tak luput dari sasaran lemparan batu oleh pihak yang terlibat tawuran.