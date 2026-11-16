Pemprov DKI Serentak Turunkan Foto Gibran Hari Ini usai dapat Restu dari Pemerintah Pusat

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor instansi pemerintahan mulai hari ini, Senin (16/11).

Langkah ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengantongi persetujuan dari pemerintah pusat menyusul proses pengunduran diri Gibran di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal ini disampaikan langsung oleh Pramono Anung menghadiri acara groundbreaking di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Ia menegaskan bahwa pihaknya terlebih dahulu menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat sebelum mengeksekusi kebijakan administratif ini.

"Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi prosedur wajib baginya guna menghindari potensi kegaduhan maupun kesalahpahaman di ruang publik.

Menurutnya, penurunan foto resmi kenegaraan memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas karena surat pengunduran diri Gibran tengah berproses secara resmi di lembaga legislatif.

"Karena saya adalah orang yang tidak mau ada polemik terhadap hal ini, dan secara resmi memang surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri," jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa tahapan ketatanegaraan saat ini tengah berjalan untuk menentukan sosok pengganti posisi wakil presiden tersebut.

Keputusan akhir mengenai kursi orang nomor dua di Indonesia itu nantinya berada di tangan MPR bersama pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan sekarang dalam proses untuk menunjuk pengganti atau siapapun yang nanti akan diputuskan oleh MPR bersama dengan pemerintah pusat bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto," imbuh Pramono.

Instruksi penurunan foto tersebut tidak hanya berlaku di kantor pusat pemerintahan provinsi, melainkan menjangkau seluruh lini birokrasi di ibu kota.

Pemprov DKI memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga unit pelayanan terkecil langsung menindaklanjuti arahan ini pada hari yang sama.

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