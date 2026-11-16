Legislator DKI Tekankan Pentingnya Pendidikan Anak Disabilitas untuk Kembangkan Potensi Masa Depan

JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hilda Kusuma Dewi, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang layak dan setara.

Hal itu disampaikan Hilda saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan sosial bagi anak berkebutuhan khusus di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) KH. Usman Perak, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Menurut Hilda, keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan sosial tidak boleh sebatas menunjukkan kepedulian, tetapi harus diwujudkan melalui kontribusi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dia menilai, anak-anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Mereka harus memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih masa depan.

“Kami dari kalangan usaha tidak hanya ingin menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kami melihat masih ada banyak kebutuhan mereka yang perlu diperhatikan, terutama di bidang pendidikan,” kata Hilda dalam keterangannya, Senin (16/11).

Senior Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menegaskan, pendidikan merupakan hak seluruh anak yang harus dipenuhi tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan masing-masing. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas semakin terbuka.

“Ini menjadi tugas kita bersama, baik sebagai pengusaha maupun sebagai perwakilan masyarakat, untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Harapannya, mereka dapat berkembang dan kelak berkontribusi bagi bangsa seperti anak-anak lainnya,” tegas Hilda.

Lebih lanjut, Hilda menjelaskan bahwa kegiatan filantropi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial atau agenda tahunan. Menurutnya, aksi sosial itu merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan yang telah dilaksanakan secara konsisten setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan penyaluran bantuan tersebut turut dihadiri Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Fajar Laksono, Camat Cengkareng Suhardin, Lurah Rawa Buaya Adith Pratama, serta tokoh HIPMI Wisnu W. Pettalolo.

Dalam kesempatan itu, Iin Mutmainnah menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi HIPMI yang turut bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat.

Ia menilai keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas jangkauan program sosial, sehingga bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Selain menghadiri penyaluran bantuan sosial, Iin juga menyerahkan secara simbolis kunci rumah hasil program bedah rumah kepada warga penerima manfaat. Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.

Sementara itu, Senior HIPMI Wisnu W. Pettalolo mengatakan, kepedulian terhadap masyarakat melalui penyisihan sebagian hasil usaha telah menjadi tradisi yang terus dijaga organisasi tersebut sejak didirikan pada 1972.