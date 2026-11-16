Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra, Catat 13 Pelanggaran yang Jadi Target Petugas

JawaPos.com - Usai menuntaskan Operasi Patuh Jaya, Polda Metro Jaya melaksanakan Operasi Zebra Jaya 2026. Berlangsung mulai 16-29 November 2026, operasi tersebut menyasar 13 pelanggaran lalu lintas.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan memimpin secara langsung Apel Operasi Zebra Jaya di Mapolda Metro Jaya pada Senin (16/11). Dia menyampaikan bahwa dalam operasi tersebut terlibat 2.939 personel.

Ribuan personel itu gabungan dari petugas Polda Metro Jaya, prajurit TNI, Pemprov DKI Jakarta. Mereka akan bertugas selama lebih kurang dua pekan untuk melaksanakan Operasi Zebra Jaya.

"Operasi ini dilakukan tentunya dengan langkah secara edukatif, persuasif, dan humanis. Penindakan yang paling utama dilakukan dengan ETLE statis dan mobile. Untuk kegiatan lainnya dilakukan dengan metode teguran dan simpatik,” ungkap Adex.

Menurut jenderal bintang dua Polri tersebut, Operasi Zebra Jaya sangat penting. Sebab, operasi tersebut dilaksanakan oleh Polri dengan tujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sudah lebih dari 15 ribu kasus sampai Oktober 2026.

”Tahun lalu, selama Operasi Zebra Jaya kecelakaan turun 24 persen. Capaian ini ingin dipertahankan dan seharusnya ditingkatkan,” jelasnya.

Ada pun 13 pelanggaran yang menjadi prioritas untuk diawasi oleh petugas selama Operasi Zebra Jaya terdiri atas:

Melawan arus. Menerobos lampu merah. Berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang. Menggunakan HP saat berkendara. Tidak memakai helm SNI. Tidak memakai sabuk keselamatan. Melebihi batas kecepatan. Menerobos jalur busway Pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Melanggar marka dan rambu. Parkir sembarangan termasuk di trotoar. Menggunakan knalpot brong Menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi. Kepada seluruh masyarakat di Jakarta, Adex mengajak agar selalu menaati aturan lalu lintas. Termasuk menjaga jarak aman, tidak berkendara saat mengantuk atau lelah, serta selalu mengutamakan pejalan kaki.