Situasi Mencekam di Petamburan: Kapolres Jakpus Turun Tangan Redam Tawuran dan Pembakaran 

JawaPos.com - Suasana tegang sempat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Petamburan II, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Aksi tawuran antar kelompok yang diwarnai penggunaan petasan berujung pada pembakaran kendaraan dan gerobak dagangan warga.

Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat langsung bergerak cepat mendatangkan personel ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung bahkan turun langsung ke lokasi kejadian.

Kehadirannya di tengah warga bertujuan untuk meredam ketegangan sekaligus memberikan imbauan kamtibmas secara humanis dan persuasif.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, tidak terpancing provokasi, serta mengutamakan penyelesaian masalah secara damai demi keselamatan bersama.

"Respons cepat ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus komitmen Polres Metro Jakarta Pusat dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap setiap laporan dan pengaduan masyarakat," ujar Kombes Pol. Reynold.

Kericuhan ini sontak membuat warga sekitar berhamburan menyelamatkan diri karena panik. Salah seorang warga RW 03 Kelurahan Petamburan, Satiman, sebelumnya menuturkan bahwa insiden bermula saat sekelompok orang dari arah luar wilayah menyalakan petasan besar ke arah pemuda yang sedang berkumpul.

"Warga sana duluan, jadi mereka pasang petasan ke arah sini. Ya terus nyalain petasan, petasan udah meledak, rusuh, motor warga juga ada yang dibakar sama mereka," ungkap Satiman saat kejadian.

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui pasti motif awal di balik gesekan tersebut.

Meski sempat meninggalkan bekas kepanikan dan kerumunan warga yang ingin melihat sisa-sisa bentrokan, Mahfud memastikan tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Senada dengan Satiman, warga lainnya, Mahfud mengaku kaget mendapati suara ledakan petasan yang cukup besar hingga memicu kerusakan material berupa terbakarnya motor dan gerobak.