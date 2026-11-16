Motor Disambar Truk Saat Pindah Lajur di Daan Mogot Jakbar, Ibu Tewas Seketika

JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas maut merenggut nyawa seorang ibu berinisial LW di Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Minggu (15/11) malam.

Insiden tragis yang diduga bermula dari pindah lajur ini turut menyebabkan sang anak berinisial RS yang berusia sembilan tahun mengalami luka-luka.

Peristiwa nahas tersebut bermula ketika sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria berinisial A melintas di lokasi kejadian. Saat itu, pengendara motor membawa dua orang penumpang, yakni LW dan RS.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengungkapkan kronologi kejadian berdasarkan hasil penanganan awal di lapangan. Sepeda motor korban awalnya melaju dari arah barat menuju timur.

"Sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur. Setibanya di dekat Mie Gacoan, pengendara berpindah lajur ke kanan," ujar Joko, Senin (16/11).

Namun, perpindahan lajur tersebut berujung maut. Pada saat bersamaan, sebuah truk dump melaju searah dari samping kanan kendaraan korban, sehingga benturan keras tidak dapat dihindarkan.

Akibat kerasnya benturan dengan truk dump tersebut, LW mengalami luka parah di bagian kepala. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk penanganan lebih lanjut," ujar Joko.

Sementara itu, bocah berinisial RS yang masih berusia sembilan tahun selamat dari maut meski mengalami sejumlah luka.

Berdasarkan keterangan kepolisian, korban mengalami luka lecet pada tangan dan kaki serta memar di bagian perut. Korban anak langsung mendapatkan penanganan medis intensif.

Pihak kepolisian saat ini masih mendalami insiden tersebut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

Guna mengumpulkan bukti yang akurat, penyidik telah meminta keterangan dari saksi di sekitar lokasi.