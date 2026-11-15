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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 16 November 2026 | 03.11 WIB

Tawuran Pecah di Petamburan Jakpus, Motor dan Gerobak Warga Dibakar

Tawuran antar kelompok pecah di Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (15/11). (Istimewa) - Image

Tawuran antar kelompok pecah di Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (15/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Aksi tawuran antar kelompok pecah di permukiman padat penduduk Jalan Petamburan II, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11) malam.

Kericuhan ini memicu kepanikan warga sekitar setelah aksi penyerangan berujung pada pembakaran kendaraan dan gerobak dagangan.

Bentrokan bermula sekitar pukul 18.00 WIB. Situasi di kawasan tersebut sempat mencekam ketika kelompok massa saling serang, membuat warga setempat berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Meski ketegangan sempat tinggi akibat aksi pembakaran, situasi berangsur kondusif setelah aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian.

Salah satu warga RW 03 Kelurahan Petamburan, Satiman, mengungkapkan bahwa kericuhan bermula ketika sekelompok orang dari arah wilayah lain menyalakan petasan besar yang diarahkan ke pemuda yang sedang nongkrong.

"Warga sana duluan, jadi mereka pasang petasan ke arah sini. Ya terus nyalain petasan, petasan udah meledak, rusuh, motor warga juga ada yang dibakar sama mereka," ujar Satiman.

Kendati demikian, Satiman mengaku belum mengetahui pasti motif di balik pemicu awal gesekan antar-kelompok tersebut. "Pemicunya saya juga kurang tahu, yang saya tahu tiba-tiba ada petasan dari arah sana," imbuhnya.

Warga Kaget, Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Hal senada disampaikan oleh warga sekitar lainnya, Mahfud. Ia menyebut suara ledakan petasan yang cukup besar membuat warga sekitar kaget dan berlarian menyelamatkan diri.

"Penyebabnya saya juga kurang tahu, tahu-tahu mereka nyalain petasan. Sampai kena motor warga," kata Mahfud.

Meski kericuhan sempat memicu kerusakan material berupa terbakarnya motor dan gerobak, Mahfud memastikan bahwa sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut.

Hingga pukul 19.20 WIB, kerumunan warga masih tampak memadati titik lokasi untuk melihat dari dekat sisa-sisa bentrokan.

Dalam penanganannya di tempat kejadian perkara, aparat kepolisian tampak mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit panjang yang diduga disiapkan oleh para pelaku untuk tawuran.

Editor: Estu Suryowati
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