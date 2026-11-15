Buka Teladan Cup 2026, Gubernur Pramono Dorong Kebangkitan Basket Pelajar Jakarta

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka turnamen Simpati Basketball Teladan Cup (BTC) 2026 di Gelanggang Olahraga (GOR) Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (15/11).

Melalui kejuaraan yang memperebutkan Piala Gubernur DKI Jakarta ini, ia mendorong agar iklim kompetisi bola basket antarpelajar di Ibu Kota kembali bergairah dan berjalan berkesinambungan.

Kompetisi hasil kolaborasi SMAN 3 Jakarta bersama ikatan alumninya ini dijadwalkan bergulir selama dua pekan, mulai 14 hingga 28 November 2026.

Ajang ini menjadi panggung pembuktian bagi lebih dari 380 atlet pelajar yang tergabung dalam 32 tim perwakilan SMP dan SMA negeri se-Jakarta.

Selama penyelenggaraannya, turnamen ini diproyeksikan menyedot perhatian sekitar 8.400 penonton. Rincian peserta tahun ini mencakup 16 tim putra SMA, delapan tim putri SMA, empat tim putra SMP, serta empat tim putri SMP.

Gubernur Pramono menekankan pentingnya pengembangan turnamen secara terarah agar pembinaan atlet muda tidak terputus.

Selain menjadi arena mengasah kemampuan teknis di lapangan, kegiatan ini dinilai efektif mempertemukan pelajar dan alumni melalui sinergi olahraga, seni, dan kebersamaan antarsekolah.

"Saya berharap pertandingan ini menjadi semangat awal untuk digairahkan kembali kejuaraan bola basket yang ada di Jakarta ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dari tahun ke tahun, karena inilah yang saya yakin akan membuat energi anak-anak kita yang sekarang ini ada di SMP, SMA, itu akan tercurahkan dengan baik," ujar Gubernur Pramono.

Lebih jauh, ia mengingatkan seluruh peserta yang bertanding untuk selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas. Kompetisi ini diharapkan tidak sekadar mengejar trofi, melainkan menjadi ruang memperluas jaringan pertemanan sekaligus menjaga kondusivitas kota.

"Anak-anakku sekalian, selamat bertanding, nikmatilah pertandingannya, jangan lupa untuk saling mengenal, bersilaturahmi, menjaga rasa aman, nyaman bagi semua warga yang ada di Jakarta," katanya.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghidupkan turnamen usia muda turut mendapat apresiasi dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (DPP PERBASI), Budisatrio Djiwandono.

Ia menilai, penyelenggaraan kompetisi yang konsisten serta menjunjung integritas merupakan fondasi utama dalam mencetak atlet berprestasi.

"Sebagai Ketua Federasi, saya sungguh bersyukur dan bangga, banyak sekali yang mendukung olahraga bola basket di tanah air. Tentu ini menjadi salah satu tolak ukur bagi federasi ke depan, dengan adanya kompetisi-kompetisi yang memiliki kualitas dan integritas tinggi, menjadi wadah pembinaan anak-anak di DKI," ujar Budisatrio.

Menurut Budisatrio, Jakarta memegang peran strategis sebagai salah satu barometer perkembangan olahraga di tingkat nasional.

Oleh sebab itu, rutinitas turnamen seperti Teladan Cup sangat dibutuhkan federasi untuk memantau langsung talenta-talenta potensial sejak bangku sekolah.

"Kami menyambut baik, semoga acara seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahun dan kami dari federasi bisa memantau untuk meninjau melihat bibit-bibit muda yang ada di Jakarta," katanya.