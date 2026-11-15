Polda Metro Jaya Gerebek Kampung Ambon Jakbar Lagi, Amankan 5 Pria Pakai Narkoba

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengamankan lima laki-laki beserta sejumlah barang bukti narkotika, dalam operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Kampung Ambon, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (14/11) malam.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombespol Bismo Teguh Prakoso memimpin langsung apel gabungan yang melibatkan 126 personel sebelum penyisiran dilakukan.

Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut atas laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut.

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas atensi Kapolda Metro Jaya agar setiap laporan dan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara serius, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Minggu (15/11).

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Dalam operasi yang dibagi menjadi dua tim Unit Kecil Lengkap (UKL) tersebut, petugas menyisir sejumlah titik di Kompleks Permata Hijau (Kampung Ambon) dan mendapati lima orang laki-laki di lokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, kelima orang tersebut dinyatakan positif menggunakan narkotika.

"Dari hasil kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 5 orang laki-laki beserta sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi," katanya.

Mereka yang positif metamfetamin ialah Alfonzo Bercam, 28, Garry Hamilton Christopher, 45, David Kakisina, 20 dan Emil Raymond Ignatius Kasenda, 43.

Sementara satu orang lagi, Mohammad Fadhil Rizki, 32, dipastikan positif Amfetamin, Metamfetamin, dan ganja.

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Selain itu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti terkait narkotika di lokasi kejadian.

Di antaranya 1 plastik klip berisi sabu dengan berat bruto/netto 0,24 gram, 3 botol alat isap sabu (bong), 8 buah cangklong, 3 buah korek api rakitan, 1 buah timbangan dan 2 buah KTP.

Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti langsung dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.

Operasi yang dimulai sejak Sabtu malam tersebut berakhir pada Minggu (15/11) pukul 01.00 WIB dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Operasi penertiban ini melibatkan kekuatan gabungan dari berbagai satuan, mulai dari Ditresnarkoba, Dit Samapta, Satbrimob, Bid Dokkes, Bid Humas, hingga Bid Propam Polda Metro Jaya.

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