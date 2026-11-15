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Penulis: Jawa Pos Radar
Minggu, 15 November 2026 | 21.24 WIB

ua dari Enam Rumah Apung Muara Angke Ditinggalkan, Kondisinya Tak Laik Huni dan Kian Mengkhawatirkan

(Istimewa) - Image

(Istimewa)

JawaPos.com - Kondisi permukiman rumah apung di kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara, semakin memprihatinkan. Sejumlah bangunan tampak miring akibat kerusakan struktur penyangga yang terus terpapar air laut.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) Minggu (15/11), dari enam unit rumah apung yang berada di kawasan tersebut, dua di antaranya kini sudah ditinggalkan penghuninya. Kondisi bangunan dinilai tidak lagi aman untuk dijadikan tempat tinggal.

Kerusakan terutama terlihat pada bagian penopang rumah. Material besi yang berfungsi mengikat drum pelampung mulai mengalami korosi akibat paparan air laut secara terus-menerus. Dampaknya, daya tahan struktur penyangga semakin berkurang dan posisi bangunan menjadi tidak stabil.

Ancaman kerusakan juga terlihat pada akses jalan kayu yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Jalur tersebut tampak mengalami kemiringan sehingga berpotensi membahayakan warga yang melintas.

Di tengah kondisi tersebut, masih terdapat empat keluarga yang bertahan menempati rumah apung. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat kerusakan struktur bangunan dan akses penghubung dapat meningkatkan risiko kecelakaan sewaktu-waktu.

Kondisi rumah apung Muara Angke membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait. Pemeriksaan menyeluruh terhadap konstruksi bangunan, terutama bagian penyangga dan pelampung, diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menentukan langkah penanganan.

Keselamatan warga yang masih bertahan menjadi hal penting untuk diprioritaskan. Tanpa penanganan yang memadai, kerusakan yang terus berlanjut dikhawatirkan membuat rumah apung tersebut semakin tidak layak huni.

Editor: Diar Candra
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