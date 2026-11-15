Polres Metro Jakpus Gelar Patroli Skala Besar Dini Hari, Ini Sasarannya

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat menggelar apel patroli skala besar dan razia stasioner untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum setempat, Minggu (15/11) dini hari.

Operasi preventif ini melibatkan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Citra Bhayangkara, hingga petugas keamanan PPKK guna memperkuat stabilitas keamanan kota.

Kegiatan pengamanan ini diawali dengan apel kesiapan personel yang dipusatkan di Lapangan Mapolres Metro Jakarta Pusat.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Mirzal Maulana.

Kehadiran personel gabungan dalam apel ini menjadi langkah awal sebelum tim bergerak melakukan patroli terpadu dan razia stasioner di sejumlah titik rawan wilayah Jakarta Pusat pada waktu dini hari.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung menuturkan, operasi cipta kondisi ini merupakan upaya preventif kepolisian untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

"Melalui patroli skala besar dan razia stasioner ini, kami berupaya meningkatkan kehadiran petugas di tengah masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban," ujar Kombes Pol Reynold.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga ketertiban umum di ibu kota agar tetap kondusif.

"Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan situasi Jakarta Pusat yang aman dan kondusif," tambahnya.