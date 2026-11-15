Ponsel Ketinggalan di Grab, Gerak Cepat Polsek Tanah Abang Temukan Barang

JawaPos.com - Sebuah handphone milik seorang perempuan bernama Emira yang tertinggal di dalam kendaraan Grab berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, Sabtu (14/11).

Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 16.00 WIB ketika Emira melakukan perjalanan dari kawasan Glodok menuju Grand Indonesia menggunakan kendaraan Grab.

Setibanya di lokasi tujuan dan hendak makan, pelapor baru menyadari handphone miliknya tertinggal di dalam armada yang ditumpanginya.

Menyadari ponselnya tertinggal, Emira segera menghubungi pihak Grab sekaligus melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tanah Abang untuk meminta bantuan pengamanan dan pencarian.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Tim Opsnal Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan guna melacak keberadaan kendaraan beserta pengemudi Grab yang bersangkutan.

Berbekal informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, petugas lantas mendampingi pelapor menuju Jalan Jeruk No. 24, RT 014/RW 006, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Di lokasi inilah pengecekan dilakukan hingga akhirnya handphone korban berhasil ditemukan.

Upaya pencarian yang berlangsung terarah tersebut membuahkan hasil manis. Tepat pukul 20.09 WIB, handphone milik Emira berhasil ditemukan dan diserahkan kembali secara langsung dengan pengawalan serta pendampingan penuh dari pihak kepolisian.

Seluruh rangkaian proses penyelesaian masalah ini berjalan dengan baik dan kondusif.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung memberikan apresiasi tinggi terhadap kesigapan jajaran Polsek Metro Tanah Abang dalam merespons aduan masyarakat.

"Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami menginstruksikan seluruh personel untuk selalu responsif terhadap setiap laporan dan pengaduan masyarakat, sekecil apa pun permasalahan yang disampaikan," ujar Reynold.

Menurutnya, kecepatan dalam merespons, kepedulian, serta tindakan nyata di lapangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang humanis dan profesional.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu untuk segera melapor apabila menghadapi situasi darurat atau kejadian yang memerlukan kehadiran serta bantuan kepolisian.

Ia menegaskan akan selalu berfokus pada upaya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi warga.