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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 14 November 2026 | 23.46 WIB

Kronologi Tower Crane Proyek di Mega Kuningan Jatuh Tewaskan Satu Pekerja

Ilustrasi jenazah - Image

Ilustrasi jenazah

JawaPos.com - Polisi membeberkan kronologi jatuhnya tower crane di proyek pembangunan hotel kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kejadian itu menewaskan satu orang pekerja pada Jumat (13/11) kemarin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, kecelakaan bermula ketika sejumlah pekerja yang berada di lantai 6 bersiap untuk beristirahat. Mereka saat itu sedang mengantre lift untuk turun ke lantai dasar.

Namun, ketika para pekerja menunggu giliran menggunakan lift, tower crane di area proyek tiba-tiba patah. Material crane tersebut kemudian menimpa seorang pekerja berinisial FB, 38.

"Ketika para pekerja sedang menunggu, dilaporkan terjadi insiden patahnya tower crane yang menimpa salah seorang pekerja berinisial FB, 38," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (14/11).

Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak tertolong sehingga satu pekerja dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Setelah kejadian, petugas Polsek Metro Setiabudi bersama Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti.

Budi menambahkan, kepolisian telah berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk membantu penyelidikan. 

Hingga kini, Unit Reskrim Polsek Metro Setiabudi bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami penyebab pasti patahnya tower crane tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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