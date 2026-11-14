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Penulis: Antara
Sabtu, 14 November 2026 | 20.33 WIB

Daan Mogot Jakbar Macet Parah akibat Penutupan Flyover Pesing

Kemacetan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, mengular pada Sabtu (14/11/2026) siang, buntut penutupan flyover Pesing untuk proyek perbaikan jalan. (ANTARA/Risky Syukur) - Image

Kemacetan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, mengular pada Sabtu (14/11/2026) siang, buntut penutupan flyover Pesing untuk proyek perbaikan jalan. (ANTARA/Risky Syukur)

JawaPos.com - Kemacetan panjang terjadi di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu siang, akibat penutupan flyover Pesing untuk proyek perbaikan jalan.

Arus kendaraan paling padat berada pada jalur menuju Grogol.

Kemacetan bermula sejak di area persimpangan lampu merah Cengkareng hingga ke persimpangan menuju Jalan Pangeran Tubagus Angke di bawah jalan layang.

Kemacetan ini disebabkan seluruh volume kendaraan yang semula melintasi jembatan layang terpaksa dialihkan sepenuhnya ke jalur arteri.

Kendaraan roda empat seperti bus Transjakarta, truk muatan, hingga mobil pribadi yang biasanya melintas melalui jalan layang harus beralih melalui jalur bawah.

Kemacetan jalur arteri pun tak terhindarkan. Hal itu diperparah dengan kendaraan roda dua yang masuk le jalur bus Transjakarta.

Antarkendaraan pun saling bersahut klakson. Tak jarang pula terjadi senggolan imbas padatnya arus lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Reza Hafiz Gumilang mengatakan, perbaikan jalan telah dimulai sejak minggu lalu secara bertahap.

"Sudah dilakukan minggu lalu secara bertahap. Bina marga memilih malam weekend karena lalu lintas tidak terlalu padat," kata Reza saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (13/11) malam.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinar Wenny mengatakan, perbaikan jalan di flyover Pesing dibagi menjadi tiga tahap.

Tahap pertama yakni Jumat (13/11) pukul 22.00 WIB sampai dengan Minggu (15/11) pukul 24.00 WIB. Tahap kedua, yakni Jumat (20/11) pukul 22.00 WIB sampai dengan Minggu (22/11) pukul 24.00 WIB.

Lalu tahap ketiga Jumat (27/11) pukul 22.00 WIB sampai dengan Minggu (29/11) pukul 24.00 WIB.

"Selama proses pekerjaan berlangsung, flyover Pesing akan ditutup total untuk seluruh kendaraan," katanya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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Flyover pesing Jakbarpenutupanmacet parahdaan mogot

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