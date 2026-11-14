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Penulis: Banu Adikara
Sabtu, 14 November 2026 | 19.44 WIB

Dari Pendidikan Hingga Teknologi Nuklir, Perempuan ASEAN-Rusia Bahas Pengembangan Karier di Jakarta

ASEAN-Russia Dialogue Forum of Women in High-Tech Industries akan diselenggarakan di Merlynn Park Hotel, Jakarta pada 17 November 2026. (Istimewa) - Image

ASEAN-Russia Dialogue Forum of Women in High-Tech Industries akan diselenggarakan di Merlynn Park Hotel, Jakarta pada 17 November 2026. (Istimewa)

JawaPos.com Profesional perempuan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN akan bertemu dalam ASEAN-Russia Dialogue Forum of Women in High-Tech Industries di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (17/11).

Forum ini membahas pengembangan karier, pendidikan, dan kerja sama di sektor teknologi tinggi, termasuk industri nuklir.

Kegiatan yang digelar Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) bersama komunitas Women in Nuclear Rosatom Rusia ini mengangkat tema Unity in Diversity: Women Advancing Technology, Energy, and Well-being for All.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, industri, lembaga penelitian, institusi pendidikan, dan jejaring profesional perempuan untuk membahas pengembangan kompetensi, kepemimpinan, serta kewirausahaan berbasis teknologi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan HIMNI, Prof. Geni Rina Sunaryo, mengatakan forum ini diharapkan membantu perempuan muda mengenali peluang pendidikan dan karier di bidang sains, teknik, dan teknologi.

"Kami ingin agar perempuan muda memiliki gambaran yang jelas mengenai jalur pengembangan diri, mulai dari pendidikan hingga membangun karier yang bermakna di bidang sains, teknik, dan teknologi," ujar Geni.

Dia menambahkan, pertukaran pengalaman antara ASEAN dan Rusia dapat membuka peluang pendampingan, pengembangan kompetensi, serta kolaborasi profesional.

Wakil Direktur Jenderal Bidang Sumber Daya Manusia Rosatom State Corporation, Tatiana Terentieva, mengatakan pengembangan industri teknologi tinggi perlu didukung sumber daya manusia yang kompeten dan kesempatan karier yang setara bagi perempuan.

"Di Rosatom, kami membangun ekosistem yang mendukung para profesional di sepanjang perjalanan karir mereka, mulai dari menumbuhkan ketertarikan awal terhadap sains dan teknik, terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek teknologi yang kompleks, hingga mencapai posisi kepemimpinan," ujar Tatiana.

Rosatom, lanjutnya, siap berbagi pengalaman dengan mitra ASEAN dan mengembangkan program bersama untuk mendukung perempuan di sektor teknologi.

Forum ini juga diharapkan menghasilkan peluang kerja sama lanjutan di bidang teknologi nuklir, pendidikan, transformasi digital, dan kewirausahaan perempuan.

Editor: Banu Adikara
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ASEAN-Russia Dialogue Forum of Women in High-Tech Industriesnuklir

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