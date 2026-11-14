Trafik Pergerakan Penumpang di Bandara Soetta capai 43,93 Juta Orang

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi, Sabtu (14/11), mengatakan dari total 43 juta lebih pergerakan penumpang tersebut diiringi dengan 298.988 pergerakan pesawat yang beroperasi di bandara.

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"Capaian tersebut menunjukkan besarnya peran Bandara Soekarno-Hatta dalam melayani mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan domestik maupun internasional," katanya.

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Ia merinci dari total 43,93 juta penumpang yang dilayani selama Januari-Oktober ini, diketahui ada kontribusi penumpang rute internasional yang cukup signifikan, di mana, tercatat sebanyak 14,45 juta orang atau sekitar 33 persen dari keseluruhan total pergerakan penumpang di Bandara Soetta.

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Dia juga bilang, selain volume pergerakan penumpang dan pesawat, pengelola bandara juga mencatat tingginya konektivitas penerbangan yang terhubung melalui Bandara Soekarno-Hatta.

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"Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 76 maskapai penerbangan, baik berjadwal (reguler) maupun tidak berjadwal, telah beroperasi melayani berbagai rute penerbangan," ujarnya.

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Dari seluruh maskapai tersebut, kata Heru, telah menjangkau jaringan rute yang mencakup 159 destinasi internasional dan 83 destinasi domestik.

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Ke depan, pengelola Bandara Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor aviasi guna menghadirkan layanan kebandarudaraan yang semakin luas, efisien, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pertumbuhan industri penerbangan nasional.