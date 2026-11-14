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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 14 November 2026 | 17.02 WIB

Crane Proyek di Mega Kuningan Ambruk dan Tewaskan Satu Pekerja, Penyebab Kecelakaan Masih Diselidiki

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Ilustrasi: Pekerja mengawasi proyek pembangunan yang menggunakan crane. (Persero)

JawaPos.com - Seorang pekerja laki-laki meninggal dunia akibat kecelakaan kerja setelah crane patah di sebuah proyek pembangunan kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (13/11). 

Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan peristiwa tersebut. Kecelakaan kerja itu terjadi sekitar pukul 11.25 WIB kemarin. 

"Benar, telah terjadi kecelakaan kerja berupa crane yang patah di sebuah proyek pembangunan di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 11.25 WIB," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (14/11).

Budi mengatakan, petugas Polsek Metro Setiabudi bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah mendatangi lokasi kejadian. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Sementara itu, penyebab patahnya crane hingga mengakibatkan seorang pekerja meninggal dunia masih dalam penyelidikan. 

Budi menerangkan, pihaknya tengah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian.

"Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi," pungkasnya. 

 

Editor: Kuswandi
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