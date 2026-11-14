Pramono Dongkrak Layanan Bedah Saraf DKI, Warga Tak Perlu ke Luar Negeri

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memacu penguatan layanan bedah saraf berstandar internasional. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas kesehatan warga, sekaligus menjadikan Ibu Kota sebagai destinasi wisata medis atau medical tourism.

"Jakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan layanan bedah saraf, saat ini terdapat 109 dokter spesialis bedah saraf yang berpraktik di 112 rumah sakit pemerintah maupun swasta. Potensi ini akan terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan pengembangan fasilitas kesehatan," ujar Gubernur Pramono, saat membuka The 3rd Jakarta International Neurosurgery Forum (JINeF) 2026 di Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Jumat (13/11).

Gelaran forum internasional yang berlangsung pada 12–15 November 2026 ini terselenggara bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-6 Indonesian Neurosurgical Pain Society (INPS).

Mengusung tema Synergy in Neurosurgery: Bridging Specialities for Excellence, acara ini menjadi ruang temu para pakar dan praktisi bedah saraf untuk bertukar inovasi serta teknologi kedokteran terkini.

Pramono menyoroti kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas medis di Ibu Kota yang dinilai sudah sangat mumpuni. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengasah keahlian para dokter serta memodernisasi sarana pendukungnya.

Ekspansi Infrastruktur dan Lahan Eks Sumber Waras

Keseriusan Pemprov DKI Jakarta juga tercermin dari kekuatan jejaring fasilitas kesehatan tingkat daerah yang sudah beroperasi.

Saat ini, warga Jakarta dilayani oleh 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas kecamatan, 292 puskesmas pembantu, serta dukungan 584 personel Pasukan Putih di lapangan.

Tidak berhenti di situ, Pemprov DKI telah merancang pembangunan dua fasilitas rumah sakit baru untuk memperluas jangkauan layanan medis kelas dunia. Salah satunya memanfaatkan aset lahan bersejarah di kawasan Jakarta Barat.

"Ke depan, akses layanan kesehatan berstandar internasional juga diperluas melalui rencana pembangunan RS Royal Batavia Cakung dan RSD Grogol Petamburan di lahan eks Sumber Waras," ungkapnya.

Modal Menuju Kota Global dan Wisata Medis

Peningkatan mutu sektor kesehatan ini merupakan pilar utama dalam agenda transformasi Jakarta menuju kota global. Hal tersebut selaras dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2026 yang menyentuh angka 85,88 poin dan menempati posisi tertinggi secara nasional.

"Kami berharap penguatan layanan kesehatan, termasuk bidang bedah saraf, dapat membuka peluang Jakarta menjadi destinasi medical and wellness tourism, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," tegasnya.

Ketua Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) Wilayah Jaya Yudi Yuwono Wiwoho optimistis Jakarta mampu bertransformasi menjadi pusat pengembangan ilmu bedah saraf bertaraf internasional.

Namun, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, rumah sakit, hingga organisasi profesi.

"Kami sangat berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa memberikan dukungan dalam pengembangan ekosistem kesehatan yang maju, termasuk penguatan rumah sakit rujukan, pendidikan dokter spesialis, penelitian medis, dan juga pemanfaatan teknologi kesehatan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas," ujar Yudi.

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Pihaknya memastikan organisasi profesi akan mengawal penuh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang medis demi kemajuan Ibu Kota.