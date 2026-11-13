Beton Dibongkar Total, Flyover Pesing Daan Mogot Ditutup hingga Minggu Malam

JawaPos.com - Akses lalu lintas di Flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, ditutup total untuk seluruh kendaraan mulai Jumat (13/11) pukul 22.00 WIB hingga Minggu (15/11) pukul 24.00 WIB.

Kebijakan ini diberlakukan seiring dimulainya proyek perbaikan struktur jalan yang mengharuskan pembongkaran beton lama dan pengecoran ulang di sepanjang ruas layang tersebut.

Penutupan penuh selama akhir pekan ini dipilih agar proses pengerjaan berjalan maksimal tanpa terhambat kepadatan volume kendaraan harian.

Setelah seluruh tahapan perbaikan rampung pada Minggu tengah malam, jembatan layang ini dijadwalkan kembali dibuka untuk umum pada Senin pagi.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Reza Hafiz Gumilang menuturkan, proyek perbaikan di titik ini sebenarnya telah bergulir secara bertahap sejak pekan lalu.

"Sudah dilakukan minggu lalu secara bertahap. Bina Marga memilih malam weekend karena lalu lintas tidak terlalu padat," ujar Reza, Jumat (13/11).

Guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di sekitar area proyek, jajaran kepolisian telah disiagakan di lokasi untuk mengatur pergerakan lalu lintas.

Seluruh pengendara yang biasa melintasi jalur atas diarahkan untuk menggunakan jalur bawah selama proses pengerjaan berlangsung.

"Kami bantu pengalihan arus lalin bagi kendaraan yang akan melintas flyover untuk sementara waktu melintas jalur arteri sampai pekerjaan selesai," ujar Reza.

Bukan Sekadar Tambal Sulam, Beton Dibongkar dan Dicor Ulang Kapusdatin Bina Marga DKI Jakarta Eni menjelaskan, metode perbaikan yang diterapkan kali ini bersifat menyeluruh, bukan sekadar menambal permukaan aspal atau jalan yang berlubang.

Petugas di lapangan akan bekerja nonstop selama akhir pekan untuk menuntaskan beberapa tahapan konstruksi sekaligus.

"Jam 10.00 (malam) ditutup, terus beton mulai dibongkar, terus bekas bongkaran diangkut. Habis itu mulai pengecoran, amplas jalan," ujar Eni saat dihubungi pada Jumat.

Menurut Eni, penutupan akses secara penuh mutlak diperlukan agar proses pengeringan beton dan penghalusan permukaan jalan (pengamplasan) mencapai kualitas standar sebelum kembali dilintasi kendaraan.

"Jadi selama weekend ditutup, hari kerja dibuka," jelasnya.

Jadwal Lengkap Penutupan Flyover Pesing 3 Tahap Masyarakat yang kerap melintasi koridor Jalan Daan Mogot diimbau untuk mencatat jadwal proyek ini. Bina Marga DKI Jakarta membagi perbaikan Flyover Pesing ke dalam tiga tahap pengerjaan dengan titik lokasi yang berbeda-beda di setiap sesinya:

- Tahap Pertama: Jumat (13/11) pukul 22.00 WIB hingga Minggu (15/11) pukul 24.00 WIB.

- Tahap Kedua: Jumat (20/11) pukul 22.00 WIB hingga Minggu (22/11) pukul 24.00 WIB.

- Tahap Ketiga: Jumat (27/11) pukul 22.00 WIB hingga Minggu (29/11) pukul 24.00 WIB.