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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 14 November 2026 | 06.14 WIB

Peserta Jakarta Vertical Run 2026, Gratis Naik Transjakarta, Cek Syaratnya!

Ilustrasi bus TransJakarta. (Dok Jawa Pos) - Image

Ilustrasi bus TransJakarta. (Dok Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi memberlakukan tarif khusus Rp 0 bagi seluruh peserta ajang lari Jakarta Vertical Run 2026.

Kebijakan ini berlaku pada akhir pekan ini, tepatnya Sabtu dan Minggu (14–15/11) mulai pukul 04.00 hingga 11.00 WIB.

Kebijakan tersebut dihadirkan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran mobilitas para pelari selama event berlangsung.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas penugasan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Bagi para peserta yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, mekanismenya terbilang sangat praktis.

Pelari tidak memerlukan prosedur yang rumit untuk mendapatkan potongan tarif khusus.

Anda cukup menunjukkan nomor dada resmi atau BIB peserta Jakarta Vertical Run 2026 kepada petugas yang berjaga di halte.

Ketentuan ini berlaku untuk perjalanan menuju maupun kembali dari lokasi acara.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menegaskan komitmen perusahaan dalam memfasilitasi gaya hidup sehat masyarakat perkotaan.

Dukungan akses transportasi massal ini diharapkan mampu memberikan kemudahan mobilitas bagi publik.

"Transjakarta mendukung kegiatan Jakarta Vertical Run 2026 dengan menerapkan tarif Rp0 ini. Kami ingin memastikan para pelari bisa bermobilisasi ke tempat acara dengan praktis, nyaman, serta turut berkontribusi mengurangi emisi karbon di ibu kota," ujar Ayu di Jakarta, Jumat (13/11).

Bagi pelanggan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penyesuaian rute maupun layanan terkini, Transjakarta menyediakan kanal pemantauan digital.

Informasi lengkap dapat diakses melalui aplikasi resmi TJ: Transjakarta atau memantau media sosial resmi mereka.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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Tags

Jakarta Vertical Run 2026transjakarta

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