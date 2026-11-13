Tiket BTS Ludes dan Guns N’ Roses Siap Guncang GBK, Jakarta Bidik Turis Dunia 

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta bersiap memaksimalkan gelombang kedatangan wisatawan mancanegara menjelang penyelenggaraan konser dua raksasa musik dunia, Guns N’ Roses dan BTS, pada akhir tahun ini.

Kehadiran puluhan ribu penonton dari dalam dan luar negeri di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) diproyeksikan menjadi motor penggerak baru bagi sektor pariwisata, perhotelan, hingga pelaku UMKM ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan pemerintah daerah menyambut perhelatan berskala internasional tersebut.

Dia menilai tingginya antusiasme penonton lintas negara sebagai peluang emas untuk membuktikan kapasitas Jakarta sebagai destinasi wisata global.

"Ini menunjukkan konser internasional di Jakarta juga memiliki daya tarik bagi pengunjung mancanegara. Kami mengapresiasi Rajawali Indonesia dan iMe Indonesia yang telah memilih Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan konser internasional," ujar Pramono saat konferensi pers di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/11).

Penjualan Tiket Menembus Pasar Mancanegara Berdasar laporan promotor, konser BTS World Tour ‘Arirang’ in Jakarta yang dipromotori iMe Indonesia telah mencatatkan penjualan tiket hingga habis terjual (sold out).

Konser yang digelar pada 26, 27, dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama GBK ini akan mengusung konsep panggung 360 derajat dengan kapasitas sekitar 60.000 penonton.

Perhelatan ini sekaligus menandai kembalinya BTS dengan formasi lengkap ke Jakarta setelah penantian hampir satu dekade.

Sementara itu, band legendaris Guns N’ Roses bersama promotor Rajawali Indonesia dijadwalkan menggebrak Stadion Madya GBK lebih awal pada 21 November 2026, dengan penjualan tiket yang telah menyentuh angka sekitar 20.000 lembar.

Menariknya, panggung Guns N’ Roses nanti juga akan melibatkan musisi Tanah Air melalui penampilan khusus sembilan Dewa Gitar.

Antusiasme kedua konser ini terbukti melampaui batas negara dengan pembeli tiket yang berasal dari Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Australia, Filipina, selain penonton domestik.

Peluang UMKM hingga Kawasan Wisata Ibu Kota Melihat besarnya arus wisatawan, Pramono mendorong para promotor untuk menjalin kolaborasi erat dengan pelaku industri pariwisata lokal.

Tujuannya agar para pelancong tidak hanya datang menonton konser, tetapi juga memperpanjang masa tinggal mereka untuk menjelajahi kawasan bersejarah, museum, wisata pesisir, kuliner, hingga pusat perbelanjaan di Jakarta.

Lebih jauh, Pemprov DKI menginginkan efek domino ekonomi dari perhelatan akbar ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

"Kami juga ingin UMKM, pelaku kuliner, pekerja kreatif, vendor, serta tenaga kerja lokal mendapat kesempatan untuk terlibat sehingga manfaat ekonomi dari penyelenggaraan event ini bisa dirasakan lebih luas," kata Pramono Anung.

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Di sisi lain, Gubernur Pramono menggarisbawahi pentingnya manajemen kerumunan dan kelancaran mobilitas di sekitar kawasan GBK.

Penonton sangat diimbau untuk memanfaatkan layanan transportasi publik, khususnya Transjakarta dan MRT Jakarta, guna menekan potensi kepadatan lalu lintas.

Pemprov DKI akan mengoordinasikan penyebaran informasi rute dan akses menuju lokasi acara bersama promotor, pengelola GBK, dan operator transportasi jauh hari sebelum konser dimulai.

"Aspek keamanan, kelancaran lalu lintas, akses transportasi, kebersihan, dan pengelolaan sampah harus dipersiapkan dengan matang bersama promotor dan pengelola venue. Kami juga mengajak seluruh penonton menjaga ketertiban dan kebersihan selama acara berlangsung," tegas Pramono.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melihat penyelenggaraan konser Guns N’ Roses dan BTS sebagai panggung strategis bagi Indonesia di mata dunia.

Perhelatan ini dinilai menjadi pemanasan krusial menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027.

Menurut Widiyanti, sorotan publik internasional terhadap dua konser tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat citra Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern, kreatif, dan berdaya saing.