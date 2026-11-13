Hari Pertama Gibran Jadi Rakyat Biasa, Shalat Jumat di Kebayoran Baru Jaksel

JawaPos.com - Sehari pasca berhenti dari jabatan wakil presiden (wapres), Gibran Rakabuming Raka memilih melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami Himmatul Masaakiin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).

Gibran kembali menjadi rakyat biasa dan tampak datang mengenakan batik lengan panjang sambil menyapa warga setempat.

Kedatangan Gibran ke masjid tersebut sempat membuat beberapa jamaah kaget. Mereka lantas menyapa Gibran yang berjalan memasuki area masjid.

Gibran mengaku sengaja salat Jumat di masjid tersebut supaya bisa bersilaturahmi dengan warga di wilayah Kebayoran.

”Ya biar bisa silaturahmi dengan warga kebayoran sini,” ucap Gibran saat ditanyai oleh awak media.

Meski sudah tidak aktif bertugas sebagai wapres, Gibran mengaku belum ada rencana untuk pulang ke Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Dia menyatakan akan tinggal di Jakarta. Dia pun menegaskan bahwa setelah salat Jumat langsung kembali pulang ke rumah.

”Nggak (ke Solo), saya tetap di sini (Jakarta),” jawab Gibran saat ditanya soal rencana kepulangan ke Solo.

Dari rekaman video yang beredar luas, Gibran tetap mendapat sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Masjid Jami Himmatul Masaakiin.

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Beberapa bahkan berteriak memberikan semangat kepada Gibran yang sudah resmi meninggalkan jabatannya di pemerintahan. ”Semangat Mas Gibran,” pekik seorang warga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wakil presiden (wapres) pada Kamis (12/11).

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa keputusan itu diterima dengan berat hati.

Keterangan itu disampaikan oleh Prabowo menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini.

Dia menyampaikan telah menerima Gibran pada pukul 10.15 WIB dan menerima surat pengunduran diri dari jabatan wapres yang diemban selama lebih kurang dua tahun sejak Oktober 2024.

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”Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ucap Prabowo.

Menurut presiden, Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan sikap negarawan.

Prabowo menyebut, Gibran datang sendiri menemui dirinya untuk menyampaikan pengunduran diri. Kemudian melakukan hal yang sama saat mendatangi MPR.

”Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain untuk menyampaikan surat. Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri. Dan hari ini, sekarang ini, beliau bersama saya menghadapi saudara-saudara sebangsa dan setanah air,” lanjut Prabowo.

Atas sikap tersebut, Prabowo percaya Gibran mampu melewati situasi yang tidak mudah hari-hari ini dengan tegar.

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Sebab, dia sudah menunjukkan sikap ksatria dan sikap negarawan ketika memutuskan untuk menanggalkan posisi dan jabatan wapres.

”Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Prabowo memastikan akan terus memberikan dukungan kepada Gibran dan keluarga.

Dia mengaku pernah pula berada pada masa-masa sulit seperti dialami oleh Gibran belakangan ini.