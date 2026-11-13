Perpanjangan Rute KA Pangandaran hingga Sidareja, Warga Jakarta Dapat Akses Langsung ke Cilacap

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta resmi memperpanjang rute perjalanan KA Pangandaran hingga Stasiun Sidareja, Kabupaten Cilacap, mulai 1 Desember 2026.

Kebijakan dalam Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026 ini membuat warga Jakarta, Bekasi, dan Cikarang bisa bepergian langsung ke wilayah Cilacap bagian barat dengan waktu tempuh 7 jam 27 menit tanpa perlu berganti kereta.

Sebelumnya pada GAPEKA 2025, layanan kereta api yang menyediakan kelas eksekutif dan ekonomi ini hanya melayani relasi Gambir–Banjar pulang pergi (PP).

Perluasan rute menjadi Gambir–Sidareja PP ini dirancang untuk memperkuat keterhubungan transportasi publik antara wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah bagian selatan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menuturkan, ekspansi rute ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk membuka lebih banyak opsi transportasi bagi masyarakat.

"Mulai 1 Desember 2026, masyarakat Jakarta dapat menggunakan KA Pangandaran langsung menuju Sidareja dengan waktu tempuh 7 jam 27 menit. Sebelumnya, perjalanan KA Pangandaran berakhir di Stasiun Banjar. Perpanjangan relasi ini memberikan kemudahan mobilitas sekaligus memperluas pilihan transportasi masyarakat menuju wilayah Jawa Tengah bagian selatan," ujar Franoto, Jumat (13/11).

Pemberlakuan GAPEKA 2026 tidak hanya memperpanjang jarak tempuh, tetapi juga menggeser jadwal keberangkatan KA Pangandaran (128) dari Stasiun Gambir.

Jika sebelumnya kereta berangkat pukul 08.30 WIB, mulai 1 Desember 2026 jadwal keberangkatan mundur 25 menit menjadi pukul 08.55 WIB.

Berikut rincian jadwal keberangkatan KA Pangandaran relasi Gambir–Sidareja per 1 Desember 2026:

Stasiun Gambir: 08.55 WIB

Stasiun Jatinegara: 09.10 WIB

Stasiun Bekasi: 09.23 WIB

Stasiun Cikarang: 09.42 WIB Akses Alternatif Menuju Wisata Pangandaran Selain memudahkan mobilitas pekerja dan warga di koridor Jakarta–Bandung–Banjar–Sidareja, perpanjangan relasi ini turut membuka jalur alternatif bagi pelancong.

Wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan wisata Pangandaran di Jawa Barat kini dapat turun di Stasiun Sidareja.

Jarak antara Stasiun Sidareja menuju kawasan wisata Pangandaran hanya berkisar 37 kilometer. Dari stasiun tersebut, wisatawan bisa langsung menyambung perjalanan menggunakan moda transportasi darat menuju titik destinasi.

"Dengan jangkauan layanan yang semakin luas, kami berharap KA Pangandaran tidak hanya memberikan kemudahan perjalanan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah yang terhubung. Kereta api diharapkan semakin berperan sebagai pilihan transportasi massal yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat," tambah Franoto.

Penumpang Diminta Cek Ulang Jadwal Tiket KAI Daop 1 Jakarta memastikan penyesuaian pola operasi pada GAPEKA 2026 telah memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana demi menjaga aspek keselamatan serta kenyamanan perjalanan.

Masyarakat yang berencana bepergian diimbau memeriksa kembali detail stasiun dan jam keberangkatan terbaru sebelum memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI, situs booking.kai.id, maupun mitra penjualan resmi.