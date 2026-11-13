Manfaatkan Lahan Tidak Produktif, Kementan Kirim 80 Ribu Bibit Kopi Premium ke Bogor

Proses penanaman bibit kopi premium di Kabupaten Bogor. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengirim 80 ribu bibit kopi premium ke Pemkab Bogor, Jawa Barat. Bibit ini akan ditanam di wilayah Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur memanfaatkan lahan tidak produktif.

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan, pemanfaatan lahan ini untuk memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Wilayah tersebut sudah dicek dan disimpulkan cocok untuk budidaya kopi.

"Pak Komjen Purnawirawan Nurfaizi Suwandi sebagai sahabat Pak Menteri mengkomunikasikan dengan Pak Menteri bahwa ada potensi di Kabupaten Bogor, salah satunya di Kecamatan Sukamakmur, cocok untuk kopi. Sehingga alhamdulillah Pak Menteri mengirimkan bibit kopi dan juga Bu Direktur untuk dipastikan betul-betul sampai kepada kelompok petani," kata Ade, Jumat (13/11).

Dengan pemanfaatan lahan tidak produktif ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, bermanfaat bagi pelestarian alam.

"Kopi ini sangat cocok di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Ada hal yang lebih di kala kita sering menanam, itu juga nilai ibadah karena sedekah oksigen yang tidak pernah dihitung. Maka di saat tanah-tanah yang kosong, ya kita sama-sama sesuai visi-misi Kabupaten Bogor untuk penguatan ketahanan pangan," imbuhnya.

​Program ini juga diharapkan mampu membuka peluang lapangan kerja baru, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi petani mengembangkan potensi di wilayahnya.

"Kami akan terus melakukan pengawasan agar kopi yang diberikan dari kementerian betul-betul tumbuh dan nanti bisa apa namanya, dipanen dan hasilnya juga bisa betul-betul dinikmati oleh para para petani," ungkapnya.

Pemkab Bogor terus melakukan sinergi lintas sektor untuk menangani program lingkungan. Dengan begitu, bisa meningkatkan ekonomi lokal.

"Sehingga konsep itu sedang dibuat agar nanti bisa disinergikan dengan Koperasi Merah Putih, dengan Bumdes, dengan kelompok-kelompok pertanian yang lainnya. Sehingga betul-betul bicara ketahanan pangan berangkat dari riset, berangkat dari sebuah konsep, sehingga nanti ke depan masyarakat bahagia, hasil taninya sangat untung," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Alsintan Pascapanen Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Erna Riyanti Wardhani mengatakan, jenis bibit kopi yang ditanam di wilayah tersebut adalah robusta premium.

"Insya Allah cocok di lokasi ini. Apalagi biasanya kopi kan di dataran tinggi ya, kalau enggak salah di sini ketinggian 460 mdpl. Jadi cocok untuk robusta," ucap Erna.

Ia melihat, kondisi komoditi kopi di Indonesia sudah cukup baik karena bisa memproduksi sendiri. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hilirisasi pertanian salah satunya kopi.

Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan berupa dua unit traktor roda empat dan 400.000 ekor ayam yang akan dikelola oleh kelompok tani di wilayah tersebut.

"Artinya ini merupakan salah satu kita mewujudkan program dari Bapak Presiden kita, ada program hilirisasi pertanian, salah satunya hilirisasi perkebunan dengan penanaman kopi ini," pungkasnya.