Jalankan Instruksi Bahlil, Golkar DKI Pilih Aksi Sosial Ketimbang Kemewahan

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta memilih merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 sekaligus menyambut Hari Pahlawan dengan cara yang berbeda.

Alih-alih menggelar acara megah, partai berlambang pohon beringin ini fokus menyalurkan total 6.200 paket sembako bagi masyarakat di lima wilayah ibu kota.

Aksi sosial berskala besar ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Instruksi utamanya ialah perayaan ulang tahun partai harus dilakukan secara sederhana dan berorientasi penuh pada pengabdian nyata kepada masyarakat.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, memaparkan bahwa distribusi bantuan ini menjangkau lima wilayah utama, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Khusus untuk titik Jakarta Pusat, pusatan penyaluran bertempat di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta pada Kamis (12/11).

"Di tempat ini kita membagikan 2.200. Tadi pagi 1.100, sore ini 1.100. Sehingga totalnya 6.200 sesuai dengan ulang tahun Partai Golkar," ungkap Basri Baco.

Ia menegaskan bahwa konsep perayaan tahun ini sengaja dilepaskan dari kesan hura-hura. Seluruh rangkaian acara dirancang agar bersentuhan langsung dengan problem riil warga.

"Sehingga semua programnya adalah program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Tidak konser musik, tidak hal-hal yang bermewah-mewahan, lebih kepada pembagian sembako, pengobatan gratis, bedah rumah, dan lain-lain," terangnya.

Selain kegiatan sosial, momentum HUT ini dimanfaatkan untuk mendongkrak semangat kader serta tim pemenangan agar senantiasa dekat dengan denyut nadi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut turut menggarisbawahi pentingnya menjaga soliditas organisasi. Langkah ini krusial mengingat agenda konsolidasi tingkat kecamatan hingga kelurahan sudah di depan mata.

Secara bertahap, DPD Golkar Jakarta Pusat akan menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) di delapan kecamatan sepanjang Desember 2026 hingga Januari 2027. Setelahnya, agenda berlanjut ke Musyawarah Kelurahan (Muslur) di 44 kelurahan.

Proses konsolidasi berjenjang ini nantinya akan melibatkan Koordinator Kelurahan (Korkel), Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator RW (Kor-RW), hingga Koordinator RT (Kor-RT).

Tak lupa, ia meminta jajaran Saksi Prestasi untuk mengawal pembentukan jaringan koordinasi hingga tingkat paling bawah.

"Golkar Jakarta Pusat harus jadi contoh terbaik terhadap penggalangan dan konsolidasi partai," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Pusat, Putra Baskara, menjelaskan bahwa kelancaran penyaluran sembako ini melibatkan partisipasi warga dari delapan kecamatan. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran panitia yang telah bekerja keras selama sepekan terakhir.