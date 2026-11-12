Diimpit Fatwa MUI dan Gugatan MK, Asosiasi Vape Minta Kepastian Hukum dan Perlindungan Pekerja

JawaPos.com - Pelaku usaha dan pekerja industri rokok elektrik di Indonesia kini menghadapi gelombang ketidakpastian menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026.

Kondisi ini diperberat dengan bergulirnya proses pengujian materiil Undang-Undang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) bersama Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) menyampaikan keprihatinan.

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Mereka menilai tekanan beruntun sejak fatwa ditetapkan pada 6 November 2026 lalu mulai mengancam keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

Meski demikian, ARVINDO dan APVINDO menegaskan sikap menghormati penuh kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa.

Mereka memahami bahwa keputusan tersebut lahir dari pertimbangan kesehatan, lingkungan, hingga pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Asosiasi juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perlindungan anak dan remaja dari akses produk bernikotin.

Penegakan hukum atas penyalahgunaan perangkat vape untuk tindak pidana pun menjadi komitmen yang turut mereka dukung.

Di balik dukungan terhadap aspek kesehatan dan hukum, pelaku industri berharap pemerintah dan pemangku kebijakan turut menimbang sisi sosial ekonomi.

Pasalnya, ekosistem rokok elektrik menopang mata pencaharian banyak lapisan masyarakat, mulai dari pemilik toko ritel, karyawan, distributor, produsen, hingga pekerja sektor pendukung.

Ketua ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah mengaku, telah menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha mengenai adanya gangguan terhadap keberlangsungan tempat usaha mereka di lapangan.

Demi menjaga privasi serta melindungi keamanan pihak terdampak, asosiasi memilih untuk tidak membuka identitas maupun lokasi spesifik usaha tersebut.

Mereka juga enggan mengaitkan seluruh gangguan itu secara langsung dengan fatwa MUI, namun mengakui bahwa ketidakpastian kini nyata dirasakan sebagian besar pelaku usaha.

"Bagi mereka, persoalan ini bukan hanya tentang masa depan sebuah produk atau industri, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan pekerjaan, memenuhi nafkah/kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari," ujar pria yang akrab disapa Firman tersebut.

Bagi asosiasi, perlindungan kesehatan publik dan kepastian nasib pekerja bukanlah dua hal yang harus dibenturkan, melainkan perlu berjalan beriringan.

"Kami tidak mencari konfrontasi dengan pihak mana pun. Kami hanya ingin mendapatkan ruang untuk berdialog, menyampaikan kondisi yang sebenarnya, dan memastikan bahwa suara para pelaku usaha serta pekerja turut dipertimbangkan," tegas Firman.

Ajukan Audiensi ke MUI dan 5 Harapan untuk Pemerintah Ketua APVINDO Enggar Dwi Pambudi menambahkan, akan mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Majelis Ulama Indonesia.

Dialog langsung ini diharapkan menjadi ruang untuk menyerap penjelasan detail mengenai fatwa sekaligus menyampaikan kondisi riil pekerja yang terdampak.

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"Kami tidak bermaksud mempertentangkan kepentingan industri dengan pandangan keagamaan, melainkan ingin memastikan bahwa kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini juga mendapatkan perhatian," jelas Enggar Dwi Pambudi.

Enggar berharap pembuat kebijakan dapat bersikap adil terhadap pelaku industri yang selama ini beroperasi di koridor hukum yang sah.

"Kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap melihat dampak sosial ekonomi dan tidak mengorbankan pelaku usaha & pekerja vape yang telah taat aturan hukum yang berlaku, serta tidak menyamaratakan vape legal dengan jaringan pengedar narkoba," sambung Enggar.

Selain menjadwalkan dialog dengan MUI, kedua asosiasi juga merumuskan lima poin krusial yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyikapi polemik industri vape:

1. Kajian Komprehensif: Melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak kebijakan rokok elektrik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga ketenagakerjaan.

2. Kepastian Hukum: Menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai regulasi yang berlaku.

3. Mitigasi Pekerja: Memperhatikan hak-hak pekerja dan menyiapkan mekanisme penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan yang berdampak luas.

4. Pengawasan Ketat: Memperkuat pengawasan peredaran produk agar tidak diakses anak dan remaja, sekaligus menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika dan zat terlarang.

5. Menjaga Kondusivitas: Mengimbau seluruh pelaku usaha, pekerja, dan anggota asosiasi untuk tetap tenang, patuh hukum, serta menghormati perbedaan pandangan di masyarakat.

ARVINDO dan APVINDO menekankan bahwa tuntutan ini bukan upaya untuk mengabaikan risiko kesehatan ataupun menghambat pemberantasan narkotika.