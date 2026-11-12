Kenang-kenangan dari Gibran: Relawan Dapat Bingkisan Isi Alat Tulis hingga Mainan Anak

JawaPos.com - Para relawan yang hadir di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, mendapatkan bingkisan kenang-kenangan berupa suvenir, alat tulis, hingga mainan anak-anak usai melepas kepergian Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11).

Pembagian buah tangan tersebut dilakukan menyusul langkah Gibran yang secara resmi meninggalkan kantornya setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Salah seorang relawan dari kelompok Gerakan Kemajuan (GK) Center Deo Kusumo merinci isi bingkisan yang diterimanya langsung dari Gibran di lokasi acara.

"Ini t-shirt, mainan anak-anak, alat tulis, ada buku, ada penggaris, pena, tipex, topi berlambang Cinta G, Cinta Gibran," ujar Deo saat ditemui usai prosesi pelepasan.

Deo mengaku sangat senang bisa menerima kenang-kenangan tersebut. Ia pun turut menyampaikan doa dan harapannya bagi Gibran usai melepas jabatannya.

"Happy sekali. Harapannya mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, ya. Insya Allah Cinta Indonesia. Cinta Indonesia Gibran," ungkapnya.

Detik-detik Gibran Tinggalkan Istana Wapres Sebelum pembagian bingkisan kepada relawan, suasana haru sekaligus riuh sempat menyelimuti Kompleks Istana Wakil Presiden.

Gibran lebih dulu menggelar acara perpisahan internal secara tertutup bersama para pegawai Kantor Sekretariat Wakil Presiden dan para relawan.

Sekitar pukul 18.10 WIB, Gibran keluar dari gedung utama mengenakan setelan jas hitam berpadu dasi merah.

Di bawah penjagaan ketat Paspampres, ia sempat berhenti sejenak untuk bersalaman, menyapa, serta melayani permintaan foto singkat dari para staf dan pendukung yang mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel.