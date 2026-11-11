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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 11 November 2026 | 19.53 WIB

Pembakaran Masjid Duren Sawit, Polisi Didesak Pakai Pasal Terorisme-Penistaan Agama

Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, bersama pengurus Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (FABB) dan Kemenag mengunjungi Masjid Darul Ma'arif, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (11/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, bersama pengurus Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (FABB) dan Kemenag mengunjungi Masjid Darul Ma'arif, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (11/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal terorisme dan penistaan agama, terhadap pelaku penyerangan dan pembakaran Masjid Darul Ma'arif, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Desakan ini disampaikan setelah Kevin Wu bersama pengurus Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (FABB) mengunjungi lokasi kejadian, Rabu (11/11).

Dalam kunjungan ini, Kevin Wu menerima informasi dari Ketua Yayasan Darul Ma'arif Daaima, Jaka Musyarif Hidayat, bahwa pelaku bukanlah pemeluk agama Buddha, apalagi rohaniawan Bhikkhu.

Informasi ini sekaligus mematahkan narasi keliru di media sosial yang sempat mengaitkan pelaku dengan umat Buddha.

"Jadi dari hasil yang kami terima, bagaimana kronologi kejadian bermula, hingga situasi pelaku yang ternyata masih satu RT di lingkungan masjid ini," ujar Kevin Wu, Rabu (11/11).

Warga sekitar mengenal pelaku sebagai sosok yang tertutup selama tinggal di lingkungan tersebut.

Kendati demikian, kerukunan antarumat beragama di kawasan itu selama ini terjalin baik tanpa ada gesekan.

Aksi Terencana, Bawa Gas LPG dan Bensin

Kevin membeberkan bahwa aksi penyerangan tersebut bukan tindakan spontan, melainkan perbuatan yang direncanakan dengan matang.

Pelaku melancarkan aksinya saat ibadah Salat Subuh berlangsung dan kondisi masjid sedang dipadati jamaah.

Dari tangan pelaku, ditemukan barang bukti berupa dua tabung gas melon 3 kilogram, jeriken berisi bensin, serta senjata tajam.

"Artinya ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan ditambah lagi mengenakan jubah keagamaan. Ini bukan orang normal dalam arti orang yang spontanitas," ucapnya.

Desak Polisi Terapkan Pasal Berlapis

Melihat adanya unsur perencanaan matang, penggunaan atribut keagamaan Budha, serta ancaman terhadap keselamatan banyak orang, Kevin menilai perbuatan pelaku telah memenuhi unsur penodaan agama dan aksi terorisme.

Ia berharap kepolisian tidak sekadar mengenakan pasal penganiayaan, melainkan juga menegakkan hukum secara tegas dengan memasukkan unsur penistaan agama dan terorisme.

"Nah, ini yang kita harap dari pihak kepolisian, aparat hukum yang lain, dengan tegas memberikan sanksi kepada pelaku, bukan hanya kepada penganiayaan, tetapi ada unsur penodaan agama di sini dan ada unsur perencanaan aksi terorisme," tegasnya.

Senada, Ketua Yayasan Darul Ma'arif Daaima, Jaka Musyarif Hidayat, meminta pendampingan dan pengawalan hukum agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Jaka menegaskan, penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan mencegah kemarahan warga agar tidak terjadi perpecahan antarumat beragama.

"Ini yang kami harapkan baik dari Buddha maupun dari Kristen harus sama-sama kita satu suara bahwa pelaku ini adalah bukan hanya pelaku kekerasan biasa, tapi seperti tadi disampaikan adalah penodaan agama dan perencanaan pembunuhan massal," ucap Jaka.

Editor: Bayu Putra
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