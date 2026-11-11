Pembakaran Masjid Duren Sawit, Polisi Didesak Pakai Pasal Terorisme-Penistaan Agama

JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal terorisme dan penistaan agama, terhadap pelaku penyerangan dan pembakaran Masjid Darul Ma'arif, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Desakan ini disampaikan setelah Kevin Wu bersama pengurus Dharmapala Nusantara dan Forum Aktivis Buddhis Bersatu (FABB) mengunjungi lokasi kejadian, Rabu (11/11).

Dalam kunjungan ini, Kevin Wu menerima informasi dari Ketua Yayasan Darul Ma'arif Daaima, Jaka Musyarif Hidayat, bahwa pelaku bukanlah pemeluk agama Buddha, apalagi rohaniawan Bhikkhu.

Informasi ini sekaligus mematahkan narasi keliru di media sosial yang sempat mengaitkan pelaku dengan umat Buddha.

"Jadi dari hasil yang kami terima, bagaimana kronologi kejadian bermula, hingga situasi pelaku yang ternyata masih satu RT di lingkungan masjid ini," ujar Kevin Wu, Rabu (11/11).

Warga sekitar mengenal pelaku sebagai sosok yang tertutup selama tinggal di lingkungan tersebut.

Kendati demikian, kerukunan antarumat beragama di kawasan itu selama ini terjalin baik tanpa ada gesekan.

Aksi Terencana, Bawa Gas LPG dan Bensin Kevin membeberkan bahwa aksi penyerangan tersebut bukan tindakan spontan, melainkan perbuatan yang direncanakan dengan matang.

Pelaku melancarkan aksinya saat ibadah Salat Subuh berlangsung dan kondisi masjid sedang dipadati jamaah.