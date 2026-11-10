Jalur Kereta Kampung Bahari Ditata, 140 Warga Direlokasi ke Hunian Senen

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta merelokasi sebanyak 140 jiwa atau 44 Kepala Keluarga (KK) dari kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ke Hunian Sementara Senen, Jakarta Pusat.

Proses pemindahan warga dilakukan secara bertahap sejak awal pekan. Sebanyak 15 KK atau 49 jiwa dipindahkan pada Senin (9/11), disusul 29 KK atau 91 jiwa pada Selasa (10/11).

Dengan masuknya warga Kampung Bahari, total masyarakat yang kini menempati Hunian Sementara Senen membengkak menjadi 119 KK atau setara 371 jiwa.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menegaskan, penertiban ini tidak sekadar berfokus pada pengamanan aset, melainkan juga mengedepankan sisi kemanusiaan dan kondisi sosial warga.

"Keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama KAI. Namun, dalam pelaksanaan penataan kawasan Kampung Bahari, kami juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat," ujar Franoto, Selasa (10/11).

Ia menambahkan, KAI memilih jalur komunikasi persuasif serta menyiapkan solusi tempat tinggal sementara agar warga terhindar dari risiko bahaya di sekitar rel.

Aktivitas dan keberadaan bangunan di bantaran rel dinilai berpotensi menghambat pemeliharaan jalur, pemeriksaan prasarana, hingga respons kondisi darurat. Oleh sebab itu, pembersihan kawasan terus digencarkan.

KAI turut mengapresiasi sikap kooperatif warga Kampung Bahari yang bersedia membongkar atau menata barang secara mandiri serta bersedia menempati hunian yang telah disiapkan.