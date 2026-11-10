Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 11 November 2026 | 05.00 WIB

Reuni 212 Kembali Digelar 2 Desember, Serukan Aksi Pemakzulan Gibran

Ketua Umum PA 212 Ahmad Shabri Lubis bersama sejumlah ormas Islam sampaikan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Selasa (10/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ketua Umum PA 212 Ahmad Shabri Lubis bersama sejumlah ormas Islam sampaikan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Selasa (10/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengumumkan rencana pelaksanaan Reuni Akbar 212 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 mendatang.

Dalam aksi kali ini akan menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum PA 212 Ahmad Shabri Lubis menuturkan, momentum 2 De­sember selalu menjadi pengingat akan pentingnya persatuan umat Islam dan rakyat dalam mengawal konstitusi serta penegakan hukum di Indonesia.

Shabri turut mengenang kembali perjuangan massa pada masa lalu saat mengawal proses hukum kasus Pilkada DKI Jakarta.

Saat itu, massa aksi menuntut proses hukum dan pencopotan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Sebagaimana sudah maklum adanya setiap tahun, kita merayakan dan melaksanakan Reuni Akbar 212. 2 Desember kita mengingat bagaimana persatuan rakyat, persatuan umat Islam dalam menegakkan konstitusi di negara ini," ujarnya saat konferensi pers di Markas Syariah Petamburan, Selasa (10/11).

Ia menambahkan, meski tantangan saat itu dinilai berat, keteguhan rakyat dalam menuntut keadilan berhasil membuktikan kekuatan solidaritas bersama.

"Itu adalah keseriusan dan keteguhan masyarakat dari seluruh elemen, dari seluruh simpul-simpul rakyat yang ingin tegaknya keadilan. Maka saat itu terjadi jihad konstitusi," imbuhnya.

Seruan Turun ke Jalan di Jakarta pada 2 Desember

Melihat situasi saat ini, PA 212 menilai sudah waktunya bagi masyarakat dari berbagai daerah, khususnya Jabodetabek, untuk kembali bangkit dan bersatu. 

Agenda utama dari aksi tahun ini dinilai lebih mengerucut pada pemakzulan Gibran.

"Saat sekarang ini, kita juga sudah waktunya untuk bangkit kembali, waktunya untuk bersatu kembali dalam Reuni Akbar 212 tujuannya adalah sudah sangat jelas, yaitu membersihkan negara ini dari pengkhianat, khususnya makzulkan Gibran dan bersih-bersih kabinet daripada geng Solo," tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh simpatisan dari berbagai daerah agar bersiap hadir di Jakarta pada 2 Desember.

"Insyaallah taala mari sama-sama siapkan waktunya 2 Desember. Siapkan semua dari daerah, dari Jakarta, Jabodetabek, mari sama-sama kita bersatu kumpul di Jakarta," imbuhnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Peluang Gibran Fight di PTUN? Berikut Pendapat Yusril, Mahfud MD, hingga Hotman Paris  - Image
Politik

Peluang Gibran Fight di PTUN? Berikut Pendapat Yusril, Mahfud MD, hingga Hotman Paris 

Rabu, 11 November 2026 | 18.31 WIB

Jelang Wacana Pemakzulan, Akun Instagram Gibran Tiba-tiba Unggah Belasan Konten - Image
Nasional

Jelang Wacana Pemakzulan, Akun Instagram Gibran Tiba-tiba Unggah Belasan Konten

Rabu, 11 November 2026 | 06.30 WIB

Yusril Jelaskan Mekanisme Pemilihan Wapres jika Gibran Mundur - Image
Nasional

Yusril Jelaskan Mekanisme Pemilihan Wapres jika Gibran Mundur

Rabu, 11 November 2026 | 05.44 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore