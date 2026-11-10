Reuni 212 Kembali Digelar 2 Desember, Serukan Aksi Pemakzulan Gibran

JawaPos.com - Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengumumkan rencana pelaksanaan Reuni Akbar 212 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 mendatang.

Dalam aksi kali ini akan menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum PA 212 Ahmad Shabri Lubis menuturkan, momentum 2 De­sember selalu menjadi pengingat akan pentingnya persatuan umat Islam dan rakyat dalam mengawal konstitusi serta penegakan hukum di Indonesia.

Shabri turut mengenang kembali perjuangan massa pada masa lalu saat mengawal proses hukum kasus Pilkada DKI Jakarta.

Saat itu, massa aksi menuntut proses hukum dan pencopotan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Sebagaimana sudah maklum adanya setiap tahun, kita merayakan dan melaksanakan Reuni Akbar 212. 2 Desember kita mengingat bagaimana persatuan rakyat, persatuan umat Islam dalam menegakkan konstitusi di negara ini," ujarnya saat konferensi pers di Markas Syariah Petamburan, Selasa (10/11).

Ia menambahkan, meski tantangan saat itu dinilai berat, keteguhan rakyat dalam menuntut keadilan berhasil membuktikan kekuatan solidaritas bersama.

"Itu adalah keseriusan dan keteguhan masyarakat dari seluruh elemen, dari seluruh simpul-simpul rakyat yang ingin tegaknya keadilan. Maka saat itu terjadi jihad konstitusi," imbuhnya.

Seruan Turun ke Jalan di Jakarta pada 2 Desember Melihat situasi saat ini, PA 212 menilai sudah waktunya bagi masyarakat dari berbagai daerah, khususnya Jabodetabek, untuk kembali bangkit dan bersatu.

Agenda utama dari aksi tahun ini dinilai lebih mengerucut pada pemakzulan Gibran.

"Saat sekarang ini, kita juga sudah waktunya untuk bangkit kembali, waktunya untuk bersatu kembali dalam Reuni Akbar 212 tujuannya adalah sudah sangat jelas, yaitu membersihkan negara ini dari pengkhianat, khususnya makzulkan Gibran dan bersih-bersih kabinet daripada geng Solo," tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh simpatisan dari berbagai daerah agar bersiap hadir di Jakarta pada 2 Desember.