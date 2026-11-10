Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Lampaui Nasional, Pramono Andalkan Event Internasional Tarik Investasi

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong penyelenggaraan acara berskala internasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ibu kota. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan, menggerakkan aktivitas bisnis, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Pramono mengatakan, kondisi ekonomi Jakarta menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,52 persen, sedangkan Indeks Keyakinan Konsumen berada di angka 150. Hal ini mencerminkan optimisme masyarakat.

Pihaknya sendiri terus mendorong penyelenggaraan acara berskala internasional yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi, menarik kunjungan, dan membuka peluang usaha.

“Dukungan ini perlu berjalan beriringan dengan pengembangan creative financing agar potensi Jakarta dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Airlangga dalam acara Kearney 100 Years of Impact di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, dikutip Selasa (10/11).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menilai penyelenggaraan acara internasional, termasuk konser, dapat menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi Jakarta. Menurutnya, pengembangan konektivitas dan penanganan sampah juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ibu kota.

Dia menegaskan, pembangunan Jakarta berada di jalur yang tepat, terutama melalui penguatan konektivitas dari selatan ke utara, barat ke timur, hingga kawasan kota-kota penyangga.

“Kami juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung agenda nasional penanganan sampah, dengan target mewujudkan Indonesia yang lebih bersih pada 2028. Ke depan, pengembangan pariwisata dan penyelenggaraan acara internasional, termasuk konser, juga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan devisa,” ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada triwulan II 2026 mencapai Rp 1.058,02 triliun. Sementara itu, realisasi investasi pada semester I 2026 tercatat sebesar Rp 173,6 triliun atau menyumbang 17,2 persen dari total investasi nasional.

Pengembangan Jakarta sebagai kota global juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. President Director Kearney Indonesia Shirley Santoso mengatakan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan ambisi tersebut.

“Untuk menjadi kota global, Jakarta tidak dapat mewujudkan ambisi ini sendiri. Kesuksesan suatu kota global tidak dibangun oleh satu pihak saja. Jakarta membutuhkan dukungan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, sektor publik, dan sektor swasta, antara lain dunia usaha, masyarakat, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendampingi Jakarta di setiap langkahnya,” tukasnya.

Selain mendorong kegiatan internasional, Jakarta juga terus memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas. Cakupan transportasi publik pada 2026 telah menjangkau 92,5 persen wilayah, didukung rencana perluasan jaringan MRT dan LRT.

Penguatan ekonomi, konektivitas, serta kerja sama lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya Jakarta meningkatkan daya saing di tingkat global. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi agar pertumbuhan ibu kota memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.