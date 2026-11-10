Demo di Depan DPR: Gema Keadilan Tuntut Pemakzulan Gibran 

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Selasa (10/11), diwarnai oleh seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi ini dimotori oleh elemen massa dari organisasi Gema Keadilan yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi bangsa.

Dalam demonstrasi tersebut, massa juga menggelar aksi teatrikal berupa pelemparan botol secara simbolis ke arah seseorang yang mengenakan seragam sekolah menengah pertama (SMP) sambil memegang foto Gibran serta poster bernada protes.

Soroti Isu Lapangan Pekerjaan dan Kepemimpinan Wakil Ketua Gema Keadilan, Zaki Ramadhan Rifai, dalam orasinya menyoroti berbagai persoalan pelik yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi hingga problem penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

"Waktu kampanye seorang pemuda menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan ketimpangan dan kerusakan," ujar Zaki di hadapan massa aksi, Selasa (10/11).

Ia juga menilai bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar dalam kemandirian ekonomi.

Menurutnya, persoalan mendasar tersebut mencerminkan kepemimpinan nasional yang dinilai tidak kompeten. Berdasarkan pandangan tersebut, pihak Gema Keadilan menyatakan sikap sepakat untuk menuntut pemakzulan.

Lima Poin Tuntutan Resmi Gema Keadilan Selain menyoroti polemik legitimasi dan ijazah Wakil Pendidikan serta Wakil Presiden, Gema Keadilan juga menyoroti isu keamanan negara, khususnya dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai ancaman serius bagi kedaulatan negara dan kualitas demokrasi.

Berikut adalah lima poin tuntutan lengkap yang disuarakan oleh Gema Keadilan:

1. Menuntut Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden RI dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

2. Mendesak DPR RI untuk mengambil langkah tegas melalui Hak Menyatakan Pendapat dalam menyikapi polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap aktor intelektual dan pihak di balik praktik tersebut.

4. Menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, serta bebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan politik.