Usulan Jakarta Dikabulkan: Ali Sadikin Hingga Hoegeng Resmi Pahlawan Nasional

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh besar yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta yakni Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, dan Sutan Takdir Alisjahbana.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas dikabulkannya usulan daerah terhadap ketiga figur yang dinilai berjasa besar bagi pembangunan ibu kota dan bangsa.

"Ketiga nama tersebut direkomendasikan dan diusulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Alhamdulillah, kami menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mengabulkan usulan tersebut,” ujar Gubernur Pramono usai Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/11).

Rekam Jejak dan Kontribusi Tiga Tokoh Baru Pahlawan Nasional

Ketiga tokoh yang ditetapkan memiliki peran krusial pada bidang kepemimpinan, penegakan hukum, hingga kebudayaan.

Ali Sadikin meletakkan fondasi modernisasi Jakarta selama dua periode kepemimpinannya sebagai gubernur.

Sementara itu, Hoegeng Iman Santoso menjadi simbol abadi integritas dan kejujuran di tubuh kepolisian.

Adapun Sutan Takdir Alisjahbana (STA) memegang peran sentral sebagai sastrawan dan pemikir yang membentuk arah kebudayaan serta bahasa Indonesia.

"Menurut saya, ketiga nama yang disetujui dan ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi Pahlawan Nasional atas usulan Jakarta sangat pantas untuk itu," tegas Pramono.

Ia menekankan bahwa tugas generasi penerus adalah melanjutkan semangat perjuangan para tokoh tersebut lewat aksi nyata.

Makna Perjuangan Era Modern: Membangun Manusia dan Kesetaraan

Upacara Hari Pahlawan 2026 di Balai Kota DKI Jakarta dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno selaku inspektur upacara.

Dalam amanatnya, Wagub Rano menyerukan bahwa medan pertempuran saat ini telah bergeser ke ranah sosial dan ekonomi.

"Dahulu perjuangan berlangsung di medan pertempuran, kini perjuangan berlangsung di ruang-ruang kelas, rumah sakit, permukiman warga, jalan-jalan kota, dan setiap tempat manusia menggantungkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Senjata kita telah berganti, tetapi keberanian, pengorbanan, kejujuran, dan kesetiaan kepada rakyat tidak boleh berubah," ucap Wagub Rano.

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Menurutnya, penanganan ketimpangan sosial, pemerataan pendidikan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bentuk komitmen menerjemahkan nilai kepahlawanan, Pemprov DKI Jakarta terus menggulirkan berbagai program intervensi sosial sepanjang 2026.

Di sektor pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus telah menjangkau 707.609 siswa, sementara Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) disalurkan kepada 19.049 mahasiswa. Pemprov DKI juga menjalankan program khusus pemutihan ijazah tertahan dan peningkatkan akses kesehatan komunitas melalui Pasukan Putih.

"Setiap anak yang dapat melanjutkan sekolah, setiap ijazah yang kembali ke tangan pemiliknya, setiap lansia yang memperoleh pelayanan adalah langkah kecil untuk menunaikan janji besar kemerdekaan," tutur Rano.