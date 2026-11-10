Pelaku Penyerangan Masjid di Jaktim Berjubah Bhikkhu, Dharmapala Nusantara Kecam Keras

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Dharmapala Nusantara melayangkan kecaman keras terhadap aksi penyerangan tiga jamaah dan percobaan pembakaran Masjid Darul Ma'arif.

Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (8/11) subuh.

Diketahui, dalam penyerangan tersebut pelaku berinisial F kedapatan mengenakan pakaian menyerupai jubah Bhikkhu saat melancarkan aksinya.

Ketua Umum DPP Dharmapala Nusantara sekaligus Forum Aktivis Buddhis Bersatu (FABB), Kevin Wu, mengutuk tindakan kriminal yang menyasar rumah ibadah dan keselamatan jemaah yang sedang beribadah.

"Kami menyampaikan keprihatinan dan solidaritas kepada seluruh korban beserta keluarganya. Tidak ada agama yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut," ujar Kevin Wu, Selasa (10/11).

Pihaknya mendesak aparat kepolisian, Kementerian Agama, serta lembaga Sangha untuk bergerak cepat mengusut tuntas insiden ini secara transparan, termasuk memverifikasi status keagamaan pelaku secara mendalam.

Kevin mempertanyakan legalitas serta latar belakang keagamaan pelaku yang mengenakan atribut suci umat Buddha tersebut.

Menurutnya, penggunaan pakaian keagamaan secara sembarangan tidak boleh ditoleransi jika berpotensi mencederai kerukunan antarumat beragama.

"Apakah benar seorang Bhikkhu? Di mana ditahbiskan, bernaung pada Sangha mana, dan bermukim di vihara mana? Mengenakan jubah Bhikkhu tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai Bhikkhu," tegas anggota DPRD DKI Jakarta tersebut.

Lebih lanjut, Dharmapala Nusantara-FABB menyatakan siap menempuh langkah hukum resmi apabila terbukti ada unsur kesengajaan penyalahgunaan atribut keagamaan yang berujung pada penghinaan simbol agama maupun provokasi horizontal.

Kevin Wu mengimbau masyarakat luas, tokoh agama, serta warganet agar tetap tenang, menjaga kerukunan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Jangan sampai satu orang berbuat jahat, jutaan umat beragama menanggung stigma. Jangan biarkan jubah agama dijadikan alat untuk mengadu domba," pungkasnya.

Kronologi Penyerangan Saat Sholat Subuh

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, membeberkan kronologi insiden mencekam tersebut.

Penyerangan terjadi pada Minggu (8/11) pukul 04.55 WIB saat para korban tengah khusyuk menjalankan ibadah salat Subuh di dalam masjid.

"Berdasarkan keterangan saksi, awalnya sejumlah jamaah melihat adanya api di depan pintu masjid. Beberapa jamaah kemudian berupaya memadamkan api tersebut," jelas Kombes Alfian.

Di tengah upaya warga memadamkan api, pelaku yang digambarkan berkepala plontos dan berbadan kekar itu tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam. Warga sekitar yang sigap akhirnya berhasil melumpuhkan dan menangkap pelaku di lokasi kejadian.