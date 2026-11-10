Pelaku Penyerangan Masjid di Jaktim Berjubah Bhikkhu, Dharmapala Nusantara Kecam Keras

Rekaman kamera pengawas (CCTV) saat tersangka hendak melakukan aksi penyerangan terhadap jamaah Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026). (Dok. Warga via ANTARA)
JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Dharmapala Nusantara melayangkan kecaman keras terhadap aksi penyerangan tiga jamaah dan percobaan pembakaran Masjid Darul Ma'arif.
Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (8/11) subuh.
Diketahui, dalam penyerangan tersebut pelaku berinisial F kedapatan mengenakan pakaian menyerupai jubah Bhikkhu saat melancarkan aksinya.
Ketua Umum DPP Dharmapala Nusantara sekaligus Forum Aktivis Buddhis Bersatu (FABB), Kevin Wu, mengutuk tindakan kriminal yang menyasar rumah ibadah dan keselamatan jemaah yang sedang beribadah.
"Kami menyampaikan keprihatinan dan solidaritas kepada seluruh korban beserta keluarganya. Tidak ada agama yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut," ujar Kevin Wu, Selasa (10/11).
Pihaknya mendesak aparat kepolisian, Kementerian Agama, serta lembaga Sangha untuk bergerak cepat mengusut tuntas insiden ini secara transparan, termasuk memverifikasi status keagamaan pelaku secara mendalam.
Kevin mempertanyakan legalitas serta latar belakang keagamaan pelaku yang mengenakan atribut suci umat Buddha tersebut.
Menurutnya, penggunaan pakaian keagamaan secara sembarangan tidak boleh ditoleransi jika berpotensi mencederai kerukunan antarumat beragama.
"Apakah benar seorang Bhikkhu? Di mana ditahbiskan, bernaung pada Sangha mana, dan bermukim di vihara mana? Mengenakan jubah Bhikkhu tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai Bhikkhu," tegas anggota DPRD DKI Jakarta tersebut.
Lebih lanjut, Dharmapala Nusantara-FABB menyatakan siap menempuh langkah hukum resmi apabila terbukti ada unsur kesengajaan penyalahgunaan atribut keagamaan yang berujung pada penghinaan simbol agama maupun provokasi horizontal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022