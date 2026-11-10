Pelaku Penyerangan Masjid di Jaktim Berjubah Bhikkhu, Dharmapala Nusantara Kecam Keras

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Dharmapala Nusantara melayangkan kecaman keras terhadap aksi penyerangan tiga jamaah dan percobaan pembakaran Masjid Darul Ma'arif.

Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (8/11) subuh.

Diketahui, dalam penyerangan tersebut pelaku berinisial F kedapatan mengenakan pakaian menyerupai jubah Bhikkhu saat melancarkan aksinya.

Ketua Umum DPP Dharmapala Nusantara sekaligus Forum Aktivis Buddhis Bersatu (FABB), Kevin Wu, mengutuk tindakan kriminal yang menyasar rumah ibadah dan keselamatan jemaah yang sedang beribadah.

"Kami menyampaikan keprihatinan dan solidaritas kepada seluruh korban beserta keluarganya. Tidak ada agama yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut," ujar Kevin Wu, Selasa (10/11).

Pihaknya mendesak aparat kepolisian, Kementerian Agama, serta lembaga Sangha untuk bergerak cepat mengusut tuntas insiden ini secara transparan, termasuk memverifikasi status keagamaan pelaku secara mendalam.

Kevin mempertanyakan legalitas serta latar belakang keagamaan pelaku yang mengenakan atribut suci umat Buddha tersebut.

Menurutnya, penggunaan pakaian keagamaan secara sembarangan tidak boleh ditoleransi jika berpotensi mencederai kerukunan antarumat beragama.

"Apakah benar seorang Bhikkhu? Di mana ditahbiskan, bernaung pada Sangha mana, dan bermukim di vihara mana? Mengenakan jubah Bhikkhu tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai Bhikkhu," tegas anggota DPRD DKI Jakarta tersebut.