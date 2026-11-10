Polda Metro Jaya Klaim Jakarta Aman, Tak Ada Penebalan Pengamanan Polisi

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengklaim bahwa situasi keamanan di wilayah DKI Jakarta hingga saat ini masih tetap aman, terkendali, dan kondusif di tengah beredarnya berbagai narasi liar di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menuturkan, aktivitas masyarakat secara keseluruhan masih berjalan normal seperti biasa tanpa ada gangguan berarti.

"Kondisi keamanan Jakarta sejauh ini sampai dengan hari ini tetap aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat tetap berjalan rutin," ujar Budi, Selasa (10/11).

Sebagai bukti situasi yang kondusif, Budi mengajak masyarakat untuk melihat langsung kondisi di ruang-ruang publik ibu kota yang tetap produktif.

Salah satunya terlihat di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), di mana banyak warga masih antusias melaksanakan berbagai kegiatan olahraga.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penebalan pengamanan khusus dari kepolisian.

Terkait adanya pengerahan personel dari instansi lain, Polda Metro menyatakan hal tersebut berada di luar kewenangannya.

"Kalau kepolisian tidak (ada pengerahan dari luar). Kan kita sampaikan dari Mabes Polri, dari Korbrimob, dan lain-lain. Tapi kalau menanyakan tentang TNI, bukan otoritas kami," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, TNI Angkatan Laut (TNI AL) dikabarkan mengerahkan total 20.980 personel secara bertahap guna melakukan penebalan pengamanan di wilayah DKI Jakarta.