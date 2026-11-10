Jakarta dan Tangerang Dikepung 74 Demo Hari Ini, Cek Daftar Titik Rawan Macet

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 74 kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum atau aksi demo bakal berlangsung di wilayah Jakarta hingga Tangerang di hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Masyarakat yang hendak beraktivitas diimbau memantau rekayasa arus lalu lintas guna menghindari potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama.

Secara keseluruhan, aparat kepolisian mencatat terdapat 83 agenda kegiatan masyarakat pada hari ini.

Selain 74 aksi demonstrasi, terdapat 9 kegiatan lain seperti peringatan Hari Pahlawan, kegiatan olahraga, seni, budaya, hingga persidangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto mengungkapkan, konsentrasi massa aksi berada di beberapa wilayah hukum Polda Metro Jaya. Aksi paling banyak berpusat di Jakarta Pusat dengan total 47 kegiatan.

"Jakarta Selatan ada 18 kegiatan, Jakarta Timur 6, Jakarta Barat 1, Tangerang Kota 1, dan Tangerang Selatan 1 kegiatan," ujar Budi Hermanto, Selasa (10/11).

Titik Prioritas Pengamanan dan Perkiraan Jumlah Massa Pihak kepolisian telah memetakan kawasan-kawasan yang menjadi fokus utama pengamanan aksi demo, yang berpotensi mengakibatkan kemacetan.

Titik prioritas tersebut meliputi gedung DPR/MPR RI, seputaran Bundaran HI, Dukuh Atas, Silang Monas atau Merdeka Selatan, Tugu Tani, serta sejumlah kantor kementerian dan lembaga.

Berdasarkan surat pemberitahuan resmi yang diterima kepolisian, jumlah massa yang akan turun ke jalan diperkirakan mencapai hingga 2.700 orang dari berbagai elemen.

Kelompok massa yang terlibat sangat bervariasi, mulai dari aliansi mahasiswa hingga organisasi kemasyarakatan.

Beberapa di antaranya yakni BEMNUS DKI, BEM Tangsel, mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor , Gema Keadilan, GMNI, Gabungan KNPRI, Gerakan Rakyat Antifasis, PMII, hingga Aliansi Gabungan Pemuda Bogor Raya.

Selain elemen mahasiswa dan pemuda, terdapat pula aksi dari elemen buruh dan pekerja.

Salah satunya adalah Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia yang membawa tuntutan agar dapat diangkat menjadi pekerja penuh waktu.

Terjunkan Personel Gabungan Tanpa Senjata Api Untuk mengamankan jalannya kegiatan, personel gabungan dari TNI, Polri, Pemprov DKI Jakarta, hingga Pengamanan Dalam (Pamdal) dikerahkan di berbagai titik strategis.

Pengamanan aksi demonstrasi dipastikan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis.

Budi menegaskan bahwa seluruh personel penanganan aksi telah menjalani pemeriksaan ketat saat apel pagi.

Petugas dilarang keras membawa senjata api maupun barang berbahaya lainnya selama mengawal jalannya demonstrasi.

"Seperti direktif oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, dalam pelaksanaan menjaga dan mengawal masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap dikedepankan secara humanis, profesional, dan mengedepankan dialogis," tegas Budi.