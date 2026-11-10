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Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 16.35 WIB

Demo di DPR Hari Ini, Polda Metro Jaya Minta Warga Hindari Sejumlah Ruas Jalan

Ilustrasi demonstrasi, salah satu bentuk gerakan anak muda di Indonesia. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi demonstrasi, salah satu bentuk gerakan anak muda di Indonesia. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meminta masyarakat menghindari beberapa ruas jalan di sekitar Kompleks DPR hari ini (10/11).

Imbauan itu disampaikan menyusul rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh berbagai elemen di depan gedung DPR.

Melalui unggahan di akun media sosial @tmcpoldametro, Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkap langkah antisipasi yang disiapkan untuk memastikan aksi demo tidak menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas di sekitar Kompleks DPR. 

”Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 10 November 2026, diperkirakan terjadi kepadatan dan rekayasa arus lalu lintas secara situasional,” bunyi unggahan akun tersebut.

Beberapa ruas jalan yang bakal diatur oleh petugas di antaranya adalah Jalan Gatot Subroto mengarah Slipi, persisnya di depan Kompleks Gedung DPR.

Lokasi itu diperkirakan akan menjadi titik konsentrasi massa aksi yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka hari ini. 

”Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan rute alternatif, menyesuaikan waktu perjalanan dan ikuti petunjuk petugas di lapangan,” lanjut akun itu. 

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menyampaikan bahwa aksi demo tidak hanya berlangsung di sekitar Kompleks DPR.

Beberapa massa aksi akan berunjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Silang Monas atau Merdeka Selatan, dan Tugu Tani.

”Massa aksi di beberapa titik diperkirakan sekitar 2.500 sampai dengan 2.700 (orang). Ini terverifikasi dari jumlah pemberitahuan kepada pihak Kepolisian,” ungkap Budi.

Atas pergerakan massa tersebut, Budi memastikan bahwa Polda Metro Jaya melakukan pengawalan, termasuk menjaga beberapa titik aksi.

Dia memastikan, seluruh personel yang disiapkan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait akan mengamankan jalannya aksi demo hari ini.

Editor: Bayu Putra
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