Pramono Anung Pastikan Sekolah di Jakarta Tak Libur saat Demo Hari Pahlawan Besok

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kukuhkan Duta Antihoaks Jakarta 2026 untuk perkuat literasi digital pelajar dan bendung penyebaran hoaks. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di seluruh sekolah tetap berjalan normal secara tatap muka pada Selasa (10/11).

Kebijakan ini berlaku di tengah agenda aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan besok.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya tidak memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi para pelajar di ibu kota esok hari.

"Tidak ada pembelajaran jarak jauh (PJJ), sekolah seperti biasa," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Pramono menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum selama aksi berlangsung.

"Dan juga sekali lagi, demonstrasi itu kan merupakan hak dari warga, tapi yang paling penting mari kita bersama-sama menjaga agar Jakarta tetap adem, ayem, tenteram, dan jangan merusak fasilitas publik," ucapnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemprov DKI menilai tidak ada urgensi atau alasan mendasar untuk mengubah sistem kegiatan belajar mengajar di seluruh tingkatan sekolah pada esok hari.

"Jadi intinya, besok kalau memang kemudian ada demonstrasi, ya tetap belajar-mengajar di Jakarta berlangsung seperti biasa," jelas Pramono.

Aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan momen Hari Pahlawan ini dimotori oleh berbagai kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat.

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