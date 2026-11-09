Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 10 November 2026 | 04.39 WIB

Pramono Anung Pastikan Sekolah di Jakarta Tak Libur saat Demo Hari Pahlawan Besok

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kukuhkan Duta Antihoaks Jakarta 2026 untuk perkuat literasi digital pelajar dan bendung penyebaran hoaks. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di seluruh sekolah tetap berjalan normal secara tatap muka pada Selasa (10/11).

Kebijakan ini berlaku di tengah agenda aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan besok.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya tidak memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi para pelajar di ibu kota esok hari.

"Tidak ada pembelajaran jarak jauh (PJJ), sekolah seperti biasa," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Pramono menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum selama aksi berlangsung.

"Dan juga sekali lagi, demonstrasi itu kan merupakan hak dari warga, tapi yang paling penting mari kita bersama-sama menjaga agar Jakarta tetap adem, ayem, tenteram, dan jangan merusak fasilitas publik," ucapnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemprov DKI menilai tidak ada urgensi atau alasan mendasar untuk mengubah sistem kegiatan belajar mengajar di seluruh tingkatan sekolah pada esok hari.

"Jadi intinya, besok kalau memang kemudian ada demonstrasi, ya tetap belajar-mengajar di Jakarta berlangsung seperti biasa," jelas Pramono.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pramono Anung Buka Suara soal Mobilisasi Pasukan TNI dengan Jumlah Besar di Jakarta - Image
Jabodetabek

Pramono Anung Buka Suara soal Mobilisasi Pasukan TNI dengan Jumlah Besar di Jakarta

Kamis, 5 November 2026 | 02.17 WIB

Pramono Anung: Peredaran Narkoba di Kampung Bahari Harus Diberantas Total! - Image
Jabodetabek

Pramono Anung: Peredaran Narkoba di Kampung Bahari Harus Diberantas Total!

Senin, 2 November 2026 | 21.16 WIB

Pramono Anung Pertimbangkan Usulan 76 Taman di Jakarta Buka 24 Jam - Image
Jabodetabek

Pramono Anung Pertimbangkan Usulan 76 Taman di Jakarta Buka 24 Jam

Minggu, 1 November 2026 | 00.54 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore